Donald Trump Ya Isa Birnin Beijing A Ziyarar Kwanaki Biyu A Sin

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: A wannan karon, jakadan Amurka a kasar Sin, jakadan kasar Sin a Amurka da mataimakin ministan harkokin wajen kasar Sin, Ma Zhaushu, sun halarci taron. Matasan kasar Sin kusan 300 suma sun halarci taron maraba da shugaban Amurkan, wadanda ke dauke da tutocin Amurka da na China a hannunsu. Daga cikin wadanda ke rakiyar Trump a cikin jirginsa na hukuma akwai dansa Eric Trump, da surukarsa Lara Trump da Elon Musk.
A cewar kafofin yada labaran kasar Sin, shugaban na Amurka zai gana da shugaban kasar Sin Xi Jinping a ziyarar da ya kai. A wata tattaunawa da manema labarai kafin ya tashi zuwa birnin Beijing, shugaba Trump ya ce za a yi cikakken tattaunawa da shugaban kasar Sin Xi Jinping kan yakin Iran. Shugaban Cibiyar Pakistan-China Mushahid Hussain Syed ya ce shugaba Trump yana da cikakkun tarurruka guda hudu a kasar Sin, ganawar da shugabannin Sin da Amurka ke da muhimmanci, wanda za a yanke shawara mai tsauri a taron, Amurka za ta iya kiyaye batun haraji a taron da tushen ra’ayin kasar Sin. A batun tattalin arziki kasar Sin tana da manyan katunan, kasar Sin tana son rage tashin hankali a yankin. Mushahid Hussain Syed ya ce shugaban na Amurka yana son kawar da yakin Iran, China da Pakistan suna magana cewa yakin zai kawo karshe. Ana fatan za a samu ci gaba mai kyau bayan ziyarar da ya kai kasar Sin dangane da yakin Iran da Amurka.
