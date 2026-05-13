Shugaban Mossad Ya Isa UAE Don Shirya Hari A Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Manufar tarurrukan ita ce daidaita bayanan sirri da shirya kai hari kan Iran anan gaba. Matsayin Abu Dhabi ya wuce musayar bayanai; UAE ta kai hare-haren soja masu zaman kansu a kan Iran, kuma ita ce ƙasa ta uku bayan Amurka da Isra'ila da ta aiwatar da irin wannan mataki.
13 Mayu 2026 - 22:47
Source: ABNA24
Wall Street Journal: Barnea, shugaban Mossad, ya yi tafiya aƙalla sau biyu zuwa UAE don daidaita da tsara ayyukan hare-hare a kan Iran.
