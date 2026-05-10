Kasuwancin Mai Da Tsadarsa Ba Zai Taba Komawa Yadda Ya Ke Ba Kafin Yaƙi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Tare da rufe manyan hanyoyin jigilar kayayyaki, kayan aiki da farashin inshora sun karu har cinikin mai da iskar gas a yanzu ya zama babban haɗari mai girma wanda ya canza dogaro ga albarkatun Gabas ta Tsakiya a idanun masu siye na duniya na har abada. Wanda jaridar Wall Street Journal ta nakalto cewa: Sakataren Makamashi na Amurka, wanda a baya ya ce farashin man fetur zai fadi kasa da $ 3 tare da fara tafiye-tafiyen bazara, yanzu ya ce ba zan iya hasashen farashin man fetur ba. Washington Times ita ma ta ce: Farashin man fetur a California ya kai sama da $ 7 akan galan wanda hakan ke nuna tsamarin lamarin.
10 Mayu 2026 - 22:15
News ID: 1812521
Source: ABNA24
Mujallar Newsweek: Kasuwancin man fetur da iskar gas ba zai taba zamowa iri daya ba bayan yakin Iran.
