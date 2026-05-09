Halayyar Kyautatawa A Mahangar Addini Kur’ani Da Hadisai

9 Mayu 2026 - 21:52
Source: ABNA24
Wannnan wani ɗan taƙaitaccen bayanin koyarwa ne game da Kyautatawa (Al-Iḥsan) a cikin Alƙur'ani da Hadisan Manzon Rahama (As) bisa mahangar Ahlul Bait (a.s.), tare da dogaro da wasu ayoyi da ingantattun hadisai

Ma'anar Kyautatawa (Al-Iḥsan)

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA): Kyautatawa a larabci shine takaicen inganta aiki da natsuwar zuciya, kuma a cikin Alƙur'ani ya zo da ma'anoni masu yawa, amma babban ma'anarsa shi ne: ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa, to idan ba ka ganinsa ba, lalle shi yana ganinka (kamar yadda ya zo a hadisin Jabir). Allah yana cewa:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ”

- "Lalle Allah yana umurni da adalci da kyautatawa." (Surat an-Naḥl, 90)

Kyautatawa A Cikin Alƙur'ani

Allah ya danganta kyautatawa da ƙauna da lada mai girma:

1. Kyautatawa tana jawo ƙaunar Allah: 

 "وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ”

   - "Kuma Allah yana ƙaunar masu kyautatawa." (Ali-‘Imran, 134)

2. Kyautatawa ga iyaye, dangi, da marayu: 

 "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ”

   - "Kuma ku kyautata wa iyaye biyu, da ma'abũcin zumunta, da marayu, da matalauta." (Surat an-Nisa’, 36)

3. Kyautatawa a lokacin yaƙi da jihadi: 

 "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ”

   - "Lalle Allah Yana son masu kyautatawa." (Surat al-Baqarah, 195)

4. Kyautatawa a cikin azaba da yanke hukunci: 

 "وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ”

 (Ma'ana: ku kyautata, domin Allah ba ya son masu zalunci) – Surat al-Ma’idah, 87-88

Kyautatawa A Cikin Hadisai Daga Manzon Allah (S)

1. Hadisi na sananne (Hadith Jibril): 

   Manzon Allah (S) ya ce: 

"أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ”

   - "Ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa, Idan kai ba ka ganinsa, lalle shi yana ganinka." (Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, da sauransu)

2. Hadisi akan kyautatawa ga dukkan halitta: 

"إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ”

   - "Lalle Allah ya wajabta kyautatawa a kan kõme." (Sahih Muslim)

3. Kyautatawa a cikin yanka da kashewa: 

   A Cikin Hadisi: 

 "إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ”

   - "Idan kun kashe, to ku kyautata kisan; kuma idan kun yanka, ku kyautata yankan."  (Sunan al-Tirmidhi, da sauransu)

Kyautatawa Daga Koyarwar Ahlul Bait (A.S.)

1. Imam Ali (a.s.) ya ce: 

"الإِحْسَانُ إِلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ إِحْسَانٌ، وَقَدْ يَكُونُ إِحْسَانُكَ إِلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ ظُلْمًا لِلْمُسْتَحِقِّ”

   - "Kyautatawa ga wanda bai cancanta ba kyautatawa ce, amma kyautatawarka ga wanda bai cancanta ba zalunci ne ga wanda ya cancanta."  (Nahjul Balaghah)

2. Imam Ja’afar al-Sadiq (a.s.) ya ce: 

 "الإِحْسَانُ إِلَى الْإِخْوَانِ يَكْشِفُ الْغَمَّ وَيُطِيلُ الْعُمْرَ”

   - "Kyautatawa ga ’yan’uwa yana kawar da baƙin ciki kuma yana tsawaita rai." 

   (Al-Kafi, v. 2, p. 208)

3. Imam Zainul-‘Abidin (a.s.) a cikin Risalat al-Huquq (Hakkoki) ya ce: 

 "وَأَمَّا حَقُّ مُحْسِنِكَ فَأَنْ تَشْكُرَهُ وَتَذْكُرَ إِحْسَانَهُ وَتُطِيعَهُ فِيمَا أَحَبَّ”

   - "Game da haƙƙin wanda ya kyautata maka: ka gode masa, ka tuna kyautatawarsa, kuma ka yi masa biyayya a cikin abin da yake so."

Sakamakon Kyautatawa A Duniya Da Lahira

Allah ya yi wa’adi ga masu kyautatawa da lada na musamman:

"لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ”

- "Ga wadanda suka kyautata akwai mafi kyau da ƙari (Surat Yunus, 26)

Imam al-Baqir (a.s.) ya ce: 

"مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ إِلَّا وَجَدَ لَهَا حَلَاوَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ”

- "Babu wani bawa da ya kyautata da sadaka, face zai sami zaƙinta a Ranar kiyama."  (Al-Kafi)

Manazarta

- Alkur’ani

- Al-Kafi (Sheikh al-Kulayni – hadisai daga Imaman Ahlul Bait)

- Nahjul Balaghah (Imam Ali)

- Sahih al-Bukhari (hadith Jibril da kyautatawa a yanka)

- Sahih Muslim (kyautatawa ga dukkan abu)

- Sunan al-Tirmidhi (kyautatawa a kisa da yanka)

