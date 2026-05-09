IRGC: Ta Gargadi Amurka Kan Duk Wani Hare Da Zata Kaiwa Jiragen Ruwanta

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya ruwaito cewa: Kwamandan rundunar sojojin ruwa na IRGC ya rubuta a shafinsa na X cewa: "Gargadi! Duk wani kai hari kan jiragen ruwan dakon mai da na kasuwanci na Jamhuriyar Musulunci ta Iran, zai jawo martanin mummunan hari a kan ɗaya daga cikin cibiyoyin Amurka a yankin da kuma jiragen ruwan makiya".
……………………………
9 Mayu 2026 - 23:41
News ID: 1812081
Source: ABNA24
Sojojin ruwan Iran sun gargadi Amurka game da kai wa cibiyoyi da jiragen ruwa na mummunan hari
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya ruwaito cewa: Kwamandan rundunar sojojin ruwa na IRGC ya rubuta a shafinsa na X cewa: "Gargadi! Duk wani kai hari kan jiragen ruwan dakon mai da na kasuwanci na Jamhuriyar Musulunci ta Iran, zai jawo martanin mummunan hari a kan ɗaya daga cikin cibiyoyin Amurka a yankin da kuma jiragen ruwan makiya".
Your Comment