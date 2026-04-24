Hizbullah: Iran Ta Ɗaga Tutar Haɗin Kan Musulunci

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Ali Fayyaz, babban wakilin kungiyar Hizbullah a majalisar dokokin kasar Lebanon, a jawabinsa a wurin taron tunawa da Imam Shahid ya sake jaddada kudurinsa na zaman tare da kokarin tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali na Lebanon, ya kuma yi kira ga jami'an Lebanon da su canza tsarin gudanar da ayyukansu saboda Iran neman kare al'ummar Labanon ne.
Sheikh Maher Hamoud, shugaban kungiyar kwararrun masanan gwagwarmaya ta kasa da kasa, shima ya soki wasu dakarun cikin gida na kasar Lebanon da ke aiki don yi wa abokan gaba hidima, inda ya kira su da "hukumar wasu a kasarmu" saboda kasashen waje ne sun kawo su da kafa su a nan, sabanin jarumai da ke da iko da wannan kasa.
