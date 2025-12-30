UAE Ta Sanar Da Janye Sauran Sojojinta Daga Yemen

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Ma'aikatar Tsaro ta Hadaddiyar Daular Larabawa ta sanar da cewa za ta kawo karshen kasancewar sauran sojojinta a Yemen; wani mataki da ma'aikatar ta ce an dauke ne a cikin tsarin cikakken kimanta bukatun da ake da su a halin yanzu.
Sanarwar da Ma'aikatar Tsaro ta Hadaddiyar Daular Larabawa ta fitar a ranar Talata ta bayyana cewa: Hadaddiyar Daular Larabawa ta shiga cikin kawancen kasashen Larabawa don goyon bayan halalcin kasar Yemen tun daga shekarar 2015, kuma ta kawo karshen kasancewarta a Jamhuriyar Yemen a shekarar 2019 bayan ta gudanar da ayyukan da aka kayyade a cikin tsare-tsaren da aka amince da su a hukumance. Abin da ya rage bayan haka shi ne kawai kungiyoyi na musamman a fagen yaki da ta'addanci, wadanda ke aiki tare da hadin gwiwa da abokan huldar kasa da kasa masu dacewa.
Sanarwar ta ƙara da cewa: "Ganin ci gaban da aka samu kwanan nan da kuma tasirin da zai iya haifarwa ga aminci da ingancin ayyukan yaƙi da ta'addanci, Ma'aikatar Tsaro ta sanar da cewa za ta kawo ƙarshen kasancewar sauran dakarunta da suke yaƙi da ta'addanci a Yemen, bisa ga son ranta ta hanyar da za ta tabbatar da tsaron sojojinta da kuma haɗin gwiwa da abokan hulɗa da suka dace".
Ma'aikatar Tsaro ta Hadaddiyar Daular Larabawa ta jaddada cewa ana ɗaukar wannan matakin ne a cikin tsarin cikakken kimanta buƙatun sabon matakin kuma bisa ga alƙawarin Hadaddiyar Daular Larabawa da rawar da take takawa wajen tallafawa tsaro da kwanciyar hankali a yankin.
A gefe guda kuma, Majalisar Shugabancin Shugaban Ƙasa ta gwamnatin Yemen mai barin gado ta yanke shawarar a yau ta soke yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaro da Hadaddiyar Daular Larabawa tare da buƙatar janye dukkan sojojin Hadaddiyar Daular Larabawa daga yankin Yemen cikin aƙalla awanni 24.
Tun da farko, ƙungiyar Saudiyya ta sanar da cewa ta lura da jiragen ruwa biyu da ke shiga tashar jiragen ruwa ta Fujairah ta Hadaddiyar Daular Larabawa zuwa tashar jiragen ruwa ta Mukalla da ke Yemen, inda aka sauke kayan yaƙi da motocin yaƙi; matakin da ƙungiyar ta ɗauka a matsayin keta yarjejeniyar tsagaita wuta a Yemen. Duk da haka, Hadaddiyar Daular Larabawa ta musanta aika da wani kayan yaƙi.
A halin yanzu, tawagar gwamnatin Saudiyya ta yi kira ga Hadaddiyar Daular Larabawa da ta mayar da martani mai kyau ga bukatar Yemen ta janye dakarunta cikin awanni 24, sannan ta dakatar da duk wani tallafi na kudi ko na soja ga Majalisar Wucin Gadi ta Kudu ko wata kungiya da ke cikin Yemen.
Tawagar gwamnatin Saudiyya, wacce ta gudanar da taronta a yau karkashin jagorancin Sarki Salman bin Abdulaziz, ta yi kira ga Hadaddiyar Daular Larabawa da ta dauki matakan da suka dace don ci gaba da huldar da ke tsakanin kasashen biyu - wadanda gwamnatin Saudiyya ta jaddada karfafawa - da kuma ci gaba da hadin gwiwa don inganta wadata, ci gaba da kwanciyar hankali a yankin.
