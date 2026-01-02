An Rantsar Mamdani A Matsayin Magajin Garin Birnin New York

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: An rantsar da Mamdani, wanda ya sa kafar wando daya da shugaban Amurka Donald Trump, a matsayin magajin garin birnin New York a birnin New York a daren sabuwar shekara, bayan an zaɓe shi a matsayin magajin garin a watan Nuwamba. Ya yi alƙawarin magance matsalar tsadar rayuwa a ɗaya daga cikin biranen Amurka mafi tsada. Mamdani, magajin garin Musulmi na 112 na birnin New York, ya yi rantsuwar kama aiki da kwafin Alƙur'ani a wani tashar jirgin ƙasa mai tarihi da ke Manhattan a lokacin wani ɗan gajeren biki da babban lauyan jihar New York Letitia James ya jagoranta.
Wannan tashar, wanda aka rufe ta ga jama'a sai dai idan ana gudanar da rangadin jagora na lokaci-lokaci, tana ɗaya daga cikin tashoshin jirgin ƙasa na farko guda 28 na birnin New York, waɗanda aka buɗe a shekarar 1904, wanda hakan ya kawo sabon zamani na kirkire-kirkire da ci gaba ga birnin.
Masana sun yi imanin cewa taron yana da matuƙar muhimmanci, tun daga zaɓen Babban Lauyan Jihar New York James, wanda ya yi suka ga Shugaba Trump, don gudanar da bikin rantsar da shi. Inda kamfen ɗin Mamdani ya nuna wata alama, ana sa ran sabon magajin garin zai isar da saƙon fata ga talakawan New York.
Mamdani, ɗan shekara 34, wanda ya kasance baƙo, shi ne magajin gari na farko daga asalin Kudancin Asiya kuma magajin gari mafi ƙanƙantr shekaru da ya riƙe wannan matsayi a cikin sama da ƙarni ɗaya.
Yayin da yake fuskantar ƙalubale masu yawa, Mamdani zai kula da ma'aikata 300,000 a cikin hukumomin gwamnati da dama - mafi girma a cikin irinsu a ƙasar - yayin da yake ƙoƙarin mayar da birnin mai mutane miliyan 8.5 ya zama mai sauƙin rayuwa, birni mai rauni ga matsalolin tattalin arziki fiye da ikonsa. Mamdani zai kuma fuskanci sashen 'yan sanda wanda ya taɓa bayyana shi a matsayin mai wariyar launin fata, kuma zai jagoranci birnin Yahudawa mafi yawa a Amurka a daidai lokacin da Yahudawa da yawa a New York ke ci gaba da shakku kan wannan ɗan siyasa wanda ya girma a cikin ƙungiyar masu goyon bayan Falasɗinawa kuma har yanzu ya ƙi yin Allah wadai da kalmar "duniya ta intifada," wadda suke gani a matsayin abin da ke tayar da hankali gare su.
