Emirate Tayi Martani Kan Harin Da Saudiyya Ta Kaiwa Jiragenta

30 Disamba 2025 - 19:03
Bayan harin sama da Saudiyya ta kai wa jiragen ruwan Hadaddiyar Daular Larabawa guda biyu a kudancin Yemen da kuma kakkausan martanin da Riyadh ta yi wa Abu Dhabi, tashin hankali tsakanin bangarorin biyu ya kai ga bayyana a fili, yanzu fitattun mutane da al'ummar Hadaddiyar Daular Larabawa sun shiga cikin rikicin.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A halin yanzu, tun lokacin da wasu daga cikin Majalisar Wucin Gadi ta Kudu (wacce ke da alaƙa da Hadaddiyar Daular Larabawa a Yamen) suka fara kai hare-harensu a Hadramaut da Al-Mahra a ranar 2 ga Disamba, wannan shi ne karo na farko da Saudiyya ta kai hari a fili kan Hadaddiyar Daular Larabawa a aikace da kuma fitar da sanarwa, wanda ke nuna cewa Saudiyya ta damu sosai game da abubuwan da ke faruwa a kudancin kasar Yemen.

Game da harin, mai sharhi kan harkokin siyasa na Hadaddiyar Daular Larabawa Abdul Khaliq Abdullah ya rubuta:

"Harin soja a bayyane a tashar jiragen ruwa a kudancin Larabawa ba alama ce ta jarumtaka ko girmamawa ba. Shugaban Majalisar Shugabancin Yemen ya kammala wa'adinsa na shari'a, ya rasa halalcinsa shugabancinsa, kuma kalamansa ba su da wani wuri sai kwandon shara".

