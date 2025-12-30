Emirate Tayi Martani Kan Harin Da Saudiyya Ta Kaiwa Jiragenta

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A halin yanzu, tun lokacin da wasu daga cikin Majalisar Wucin Gadi ta Kudu (wacce ke da alaƙa da Hadaddiyar Daular Larabawa a Yamen) suka fara kai hare-harensu a Hadramaut da Al-Mahra a ranar 2 ga Disamba, wannan shi ne karo na farko da Saudiyya ta kai hari a fili kan Hadaddiyar Daular Larabawa a aikace da kuma fitar da sanarwa, wanda ke nuna cewa Saudiyya ta damu sosai game da abubuwan da ke faruwa a kudancin kasar Yemen.
Game da harin, mai sharhi kan harkokin siyasa na Hadaddiyar Daular Larabawa Abdul Khaliq Abdullah ya rubuta:
"Harin soja a bayyane a tashar jiragen ruwa a kudancin Larabawa ba alama ce ta jarumtaka ko girmamawa ba. Shugaban Majalisar Shugabancin Yemen ya kammala wa'adinsa na shari'a, ya rasa halalcinsa shugabancinsa, kuma kalamansa ba su da wani wuri sai kwandon shara".
