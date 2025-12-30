Isra'ila: Ana Zargin Kutsen Yanar Gizo Da Ya Shafi Hanyoyin Sadarwa Da Dama

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: an samu katsewar sadarwa da ayyukan intanet a Isra'ila a yau Talata. Masana fasaha sun yi imanin cewa harin yanar gizo ne ya haifar da katsewar, idan aka yi la'akari da tasirin da ya shafi hanyoyin sadarwa na fiber optic da na wayar salula a lokaci guda.
Kafafen yada labarai na Isra'ila, ciki har da jaridar Israel Hayom, sun ba da rahoton cewa miliyoyin masu amfani sun fuskanci katsewar sabis na wayar salula, katsewar haɗin intanet, da kuma matsaloli a manyan aikace-aikace da gidajen yanar gizo. Sun ishara cewa "abin da ya faru abin mamaki ne, ba'a iyakance ga mai samar da sabis guda ɗaya ba, kuma ba wani cikas na gida ko iyakancewa ba ne".
Duk da cewa har yanzu babu tabbacin hukuma cewa harin yanar gizo ne, kimantawar farko ta nuna cewa "yanayin da girman katsewar ana sa ido sosai a kai ta hanyar fasaha, hukumomi, da jami'an tsaro".
Ma'aikatar Sadarwa ta Isra'ila ta sanar da cewa tana kula da lamarin tare da haɗin gwiwar Kamfanin Sadarwa na Abokan Hulɗa kuma tana cikin shirin ko ta kwana tare da sauran kamfanonin sadarwa, tana fargabar cewa katsewar za ta iya yaɗuwa.
An yi rikodin kira mai yawa a cibiyoyin sabis, inda Kamfanin Sadarwa na Abokan Hulɗa ya ba da rahoton mutane sama da 1,200 a layi.
Kamfanin Sadarwa na Abokan Hulɗa ya bayyana cewa katsewar lokaci-lokaci ta shafi ayyukan wayar hannu, intanet, da talabijin ga wasu abokan ciniki, kuma ya tabbatar da cewa yana aiki don dawo da ayyukan zuwa yadda suke da kyau da wuri-wuri.
Ma'aikatar Sadarwa ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa katsewar ta faru a cikin hanyoyin sadarwar wayar hannu na Kamfanin Sadarwa na Abokan Hulɗa da Masu Sauti a cikin 'yan awannin nan, kuma ta tabbatar da cewa tana ci gaba da sa ido kan lamarin tare da duk ɓangarorin da abin ya shafa har sai an dawo da ayyukan gaba ɗaya.
Daga baya a wannan rana da yamma, Kamfanin Sadarwa ya sanar da cewa ayyukan sun koma yadda suke kuma ya nemi afuwa game da rashin jin daɗin na ɗan lokaci.
