Hamas Ta Sanar Da Shahadar Kakakin Rundunarta, Abu Ubaida.

29 Disamba 2025 - 19:58
News ID: 1767641
Source: ABNA24
Kungiyar Hamas ta Falasdinu ta tabbatar da shahadar Abu Ubaida, kakakin reshen rundunarta, Izziddin Qassam.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: sabon kakakin rundunar Izziddin Qassam ya tabbatar da shahadar Abu Ubaida da sauran kwamandojin rundunar a cikin wani bidiyo da aka fitar a yau.

Kakakin ya kuma tabbatar da shahadar kwamandojin rundunar Izziddin Qassam Muhammad Sinwar, Raed Saad, Muhammad Shabana, da Hakam al-Issa a hare-haren Isra'ila.

A cikin sanarwarsa, kakakin ya bayyana Abu Ubaida da ainihin sunansa, Hudhaifa al-Kahlout. Hudhaifa al-Kahlout shi ne shugaban sashen yada labarai na rundunar Izziddin Qassam, "Al-Alam al-Askari". Bayanin bidiyon Hudhaifa al-Kahlout na ƙarshe ya bayyana a farkon watan Satumba, yayin da Isra'ila ta yi iƙirarin cewa ta kai hari kan Abu Ubaida a wannan watan.

