An Kashe Sahayoniya 2 A Ayyuka Biyu A Lokaci Guda Kusa da Afula Da JIkkata 6

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wadannan kafofin yada labarai sun tabbatar da kashe wata 'yar share wuri zauna mace bayan harin wuka a birnin Afula da ke arewacin Falasdinu da aka mamaye. A cewar rahotanni, an kama wanda ya aikata aikin a kusa da Afula.
A lokaci guda, majiyoyin Ibrananci sun ba da rahoton gano gawar wani mazaunin a yankin Baysan kusa da Afula.
A cewar bayanan da aka buga, wanda ya aikata wannan harin ya fara kai hari kan wani mazaunin yankin Tel Yusuf da wuka sannan ya bi ta kan wani mazaunin mai shekaru 70 da mota, wanda hakan ya yi sanadiyyar mutuwarsa. A lokaci guda kuma, an ruwaito cewa an samu hatsarin mota a Baysan.
Takaitaccen bayanan farko ya nuna mutuwar mutane biyu, daya ya ji rauni a cikin mawuyacin hali da kuma wasu da dama sun ji rauni tare da raunuka masu matsakaicin tsanani.
Hukumar Rediyo da Talabijin ta Isra'ila ta kuma sanar da adadin wadanda suka mutu a wannan harin a matsayin biyu da adadin wadanda suka ji rauni akalla shida.
Majiyoyin Isra'ila sun sanar da cewa wanda ya aikata wannan aika-aika mazaunin Yammacin Kogin Jordan ne.
