Rahoto Cikin Hotuna |Taro Kan Diflomasiyya Da Gwagwarmaya A Mahangar Hajji Qassem

A lokacin cika shekaru shida da shahadar Janar Hajj Qassem Soleimani, an gudanar da wani taro na kasa da kasa mai taken Diflomasiyya da Gwagwarmaya a Makarantar Tunanin Hajji Qassem a ranar Litinin. Ministan Harkokin Waje Sayyid Abbas Araqchi ya halarci taron, da kuma wasu manyan jami'an siyasa, kwararru kan harkokin tunani, da kuma farfesoshi na jami'a. An gudanar da taron ne a Cibiyar Nazarin Siyasa da Kasashen Duniya ta Ma'aikatar Harkokin Waje.
29 Disamba 2025 - 21:48
News ID: 1767650
Source: ABNA24
Your Comment