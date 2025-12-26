An Harbe Wani Soja A Sansanin Sojan Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Majiyoyin Isra'ila sun fitar da takaitaccen bayani game da harbe-harbe mai muni, amma sun bayyana cewa hotunan kyamarar sa ido dake kusa da sansanin ta dauki lamarin kuma ana kan binciken lamarin. Kimantawar farko ta nuna cewa an fara gudanar da bincike na shari'a da na soja don tantance ko lamarin ya faru ne bisa kuskure ko kuma da gangan.
Masu sharhi kan tsaro sun nuna cewa irin wadannan abubuwan da suka faru a yankunan da aka mamaye da yankunan kan iyaka na iya shafar kwarin gwiwar sojoji da ayyukan fagen daga. Karin matsin lamba daga sojojin da ke ajiye makamai da sojojin da ke aiki a wurin suma suna kara hadarin faruwar hadurra da tashin hankali a cikin gida.
Daga mahangar gwagwarmaya, raunin tsaron cikin gida na sansanin ya haifar da tambayoyi game da ikon sojojin mamaye a arewa. Rikicin cikin gida, wanda ke yin mummunan tasiri ga kwarin gwiwa da horon sojoji a ƙasa, ya nuna cewa ba wai kawai barazanar waje ake gwada ƙarfinta akan sojojin Tel Aviv ba, har ma da tsarin cikin gida.
Bayan faruwar lamarin, sojojin Isra'ila sun ƙara tsaurara matakan tsaro a kusa da sansanin tare da kunna kararrawar gaggawa don hana irin waɗannan abubuwan da suka faru a wasu sansanonin. Masu sharhi sun ce irin waɗannan abubuwan na iya ƙara kawo cikas ga yankunan da aka mamaye, kuma idan aka haɗa su da matsalar ɗabi'a, za su haifar da babbar matsalar tsaro ta cikin gida ga Tel Aviv.
A ƙarshe, ya kamata a ɗauki lamarin da ya faru a sansanin arewa a matsayin babba ba wai kawai kasha soja kwara daya ba’ sai dai a matsayin alamar raunin iko da tsarin tsaro na Tel Aviv a yankunan da aka mamaye.
