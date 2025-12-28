Iran: An Yi Nasarar Harba Taurarin Dan Adam Guda 3 Zuwa Sararin Samaniya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A yau, Lahadi, 28 ga Disamba, 2025, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta gudanar da daya daga cikin manyan ayyukanta na sararin samaniya mafi girma, kuma a lokaci guda ta harba tauraron dan adam na Iran guda uku daga Cibiyar Sararin Samaniya ta Vostochny da ke Rasha tana mai amfani da na'urar daukar tauraron dan adam ta Soyuz ta Rasha.
Bisa shirye-shiryen da aka tsara, an sanya wadannan tauraron dan adam a tsayin kimanin kilomita 500 sama da saman Duniya; Taurarin wanda zayyi aiki da ya dace da na'urar hangen nesa, daukar hotunan yanayin duniyarmu ta nan kasa daga nesa da bada bayanan gaggawa zuwa tasheshin kasa da aka tsara amfani da su, da kuma ba da damar sadarwa da canja wurin bayanai cikin sauri tare da tashoshin kasa.
Hassan Salarieh, shugaban Hukumar Sararin Samaniya ta Iran, ya bayyana a wani taron manema labarai a lokacin kaddamar da tauraron dan adam na Iran guda 3 a daren yau, yana mai nuni da fadada shirye-shiryen sararin samaniya na kasar: "Iran tana cikin kasashe 10 zuwa 11 da suka fi jagoranci a duniya a fagen sararin samaniya, Iran bisa ga kwarewarta a lokaci guda ta samu nasara wajen tsara da kera tauraron dan adam, na'urorin harbawa, da kuma kayayyakin more rayuwa da ake bukata don karbar sakonni da sarrafa bayanai".
Shugaban Hukumar Sararin Samaniya ya ce: "Kammala kwangiloli da kamfanoni da kungiyoyi daban-daban da kuma nasarar da aka tsara da kuma kera tauraron dan adam ya nuna ci gaba, fadadawa, da karuwa da habakar masana'antar sararin samaniya ta Iran".
Ya kara da cewa: "Shigar sabbin 'yan wasa, musamman kamfanoni masu zaman kansu da kamfanoni masu tushen ilimi, yana yi wa masana'antar sararin samaniya ta kasar alkawarin kyakkyawar makoma. Baya ga bunkasa fasaha, wannan yanayi yana share fagen bunkasa tattalin arzikin masana'antar sararin samaniya; batu da gwamnati ke ci gaba da yi da gaske".
Bidiyon Lokacin Da Aka Harba Tauraron Dan Adam Na Iran Zuwa Sararin Samaniya Daga Cibiyar Sararin Samaniya Ta Vostochny
Shugaban Hukumar Sararin Samaniya ta Iran ya bayyana cewa kayayyaki da rahotannin da aka yi amfani da su wajen hotunan tauraron dan adam na iya haifar da ƙarin ƙima da nagarta da za ta ya janyo hankali, sannan ya ƙara da cewa: "Ana iya bayyana ƙimar tattalin arziki ga masana'antar sararin samaniya ta ƙasar daga fannoni da dama, wanda ke taka muhimmiyar rawa a cikin dorewa da ci gaban wannan fanni".
Da yake magana game da matsayin Iran a masana'antar sararin samaniya ta duniya, Salarieh ya ce: "Jamhuriyar Musulunci ta Iran tana cikin manyan ƙasashe 10 zuwa 11 a duniya waɗanda a lokaci guda suke da ikon tsara da kera tauraron dan adam, jigilar tauraron dan adam, da harba kayayyakin more rayuwa, karɓar bayanai, da sarrafa hotuna zasu ci gaba da aiki a wannan fanni tsawon shekaru".
Ya ci gaba da cewa: "Abin da ke da mahimmanci a gare mu shi ne mu ƙara yawan tauraron dan adam, mu inganta daidaito da ingancinsu, da kuma haɓaka nau'ikan tauraron dan adam daban-daban, kamar masu sadarwa, aunawa, radar, da daukar hoto. Masana'antar sararin samaniya a duniya tana da gasa sosai, kuma ƙasashen da suka shiga wannan fanni suna ƙara amfani da sararin samaniya ne".
Shugaban Hukumar Sararin Samaniya ta Iran, yana mai jaddada bukatar ci gaba da bunkasa ci gaban sararin samaniya, ya ce: "Sabbin ƙasashe sun shiga gasar sararin samaniya, kuma ƙasashe da yawa waɗanda a da ba su da wani tasiri a wannan masana'antar yanzu sun fara saka hannun jari. Dole ne mu ci gaba da hanyar ci gaba ta hanyar dogaro da fasahar 'yan asalin ƙasar Iran, albarkatun ɗan adam na cikin gida, da kuma hanzartuwa akai". Dangane da matsayin Iran a tsakanin ƙasashen sararin samaniya, Salarieh ya ce: "Tabbatar da ainihin matsayin da ke tsakanin waɗannan ƙasashe 10 ko 11 ba abu ne mai sauƙi ba, amma ya kamata a lura cewa daga cikin ƙasashe kusan 200 a duniya, ƙasa da kashi biyar cikin ɗari suna da cikakken ikon sararin samaniya, kuma Iran tana ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe".
A ƙarshe, yana mai nuni da yanayin fasaha na tauraron ɗan adam da aka harba, ya ce: "Tauraron dan adam da aka harba kwanan nan da kuma a baya suna cikin sabbin tauraron dan adam dangane da daidaito da inganci, kuma sun cimma daidaito na kimanin mita 15 a fannin daukar hoto, wanda ke nuna babban ci gaba a cikin ƙwarewar fasaha ta ƙasar".
