Sabbin Ma'aunin Haɗin Kan Tsaro Tsakanin Baku Da Tel Aviv Barazana Ne Ga Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Azerbaijan ta ƙarfafa matsayinta na yanki a cikin shekaru biyar da suka gabata kuma a lokaci guda ta zama ɗaya daga cikin abokan hulɗar tsaro da soja na Isra'ila. Rahotanni na duniya da nazarin kafofin watsa labarai sun nuna cewa wannan haɗin gwiwar ya yi tasiri a cikin ayyuka daban-daban da ake yi wa Iran, wanda ya ba Tel Aviv damar gudanar da ayyuka iri-iri, tun daga kashe masana kimiyyar nukiliya zuwa hare-haren jiragen sama marasa matuƙa.
A cewar rahotannin da aka samu a kafafen yaɗa labarai na Isra'ila da na kasashen Yamma, Isra'ila ta yi amfani da kayayyakin more rayuwa na ƙasa, sama, da teku na Azerbaijan don tattara bayanai da gudanar da ayyukan jiragen sama marasa matuƙa a kan Iran. Saukar jiragen sama na Azerbaijan akai-akai a sansanin jiragen sama na Ovda na Isra'ila, tare da ayyukan da ake yi a sansanin jiragen sama na Setalchay, ana ɗaukar su a matsayin shaida mai gamsarwa ta jigilar makamai da haɗin gwiwar aiki.
Majiyoyin Ibrananci da aka buga a lokacin harin da sojojin Isra'ila ta kai wa Iran kwanan nan sun nuna cewa Baku tana da masaniya game da ayyukan kuma ta samar da kayayyakin more rayuwa ga Tel Aviv. Musamman ma, hare-haren jiragen sama marasa matuki da aka fara kai wa daga Tekun Caspian sun gabatar da sabbin abubuwa masu muhimmanci game da rawar da Azerbaijan ke takawa a cikin aikin.
A cewar kwararru, gwamnatin Baku, wacce ta dogara da goyon bayan Isra'ila, tana neman zama mai shiga tsakani a cikin dabarun kewaye da kuma dakile Iran. Ana ganin kafa wuraren sauraro da shirye-shiryen ware Iran daga hanyoyin samar da makamashi na yanki da hanyoyin sufuri a matsayin wani bangare na wannan manufar.
Masu sharhi sun jaddada cewa, idan aka yi la'akari da matakin hadin gwiwar tsaro tsakanin Baku da Tel Aviv da kuma rawar da ta taka a hare-haren da aka kai wa Iran kwanan nan, Tehran dole ne ta sake duba hanyar da take bi a yanzu. Kimantawar ta nuna cewa Iran na bukatar yin watsi da matakinta na lakwa-lakwa ta kuma aika sako bayyananne ga kasashen yankin cewa yin aiki a bangarorin biyu a lokaci guda ba zai yiwu ba, kuma duk wata barazana ga tsaron Iran zai haifar da mummunan sakamako.
