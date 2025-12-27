Shugaba Iran: A Yau Mun Fi Ƙarfi Sama Da A Yaƙin Kwanaki 12

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Dr. Masoud Pezzekian ya jaddada cewa sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna cikin mataki mafi ƙarfi dangane da kayan aiki da ƙarfin ma'aikatar tsaro fiye da lokacin da abokan gaba suka kai hari a Yaƙin Kwanaki 12, kuma duk wani sabon mataki da zasu ɗauka zai kai ga mayar da martani mai ƙarfi.
Ya kuma ɗauki haɗin kan ƙasa da haɗin kai a matsayin babban abin da zai hana abokan gaba cimma burinsu, ya kuma ce maƙiyi yana fatan haifar da tashin hankali a cikin ƙasar, amma haɗin kan jama'a ya kawo cikas ga wannan yanayi.
Pezzekian: Babban abin da ya fi damun Jagoran Juyin Juya Halin Musulunci shi ne rayuwar jama'a.
A kowane mako, a ƙarshe muna samun damar isa ga Jagoran Juyin Juya Halin kuma mu yi shawarwari da shi game da rahotanni da alƙawuran da ke akwai.
Yana ba mu da sauran rundunonin sojoji da sauran ma'aikatu shawarwari masu mahimmanci akan abubuwan da suka taso, kuma batutuwan suna ƙarƙashin ikon sarrafawa da gudanarwa.
Damuwar Jagoran Juyin Juya Halin, a farkon fifiko, ita ce rayuwar jama'a; wato, mafi mahimmancin damuwarsa ita ce rayuwar jama'a.
Mun gabatar da wani shiri wanda ya ƙunshi mataki kusan 20. Ra'ayinsa akansu ya kasance mai tabbatar da kyansa. Ya damu da yanayin kuɗin ƙasa, kayan masarufi na yau da kullun, abubuwan da ake shigarwa, hauhawar farashin kaya, da makamantansu. Akwai matakai goma sha bakwai ko goma sha takwas da ya kamata mu iya bayar da rahoto a kansu.
