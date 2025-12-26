Amurka Ta Kai Hari Najeriya Da Makamai Masu Linzami

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Amurka ta kai hari ta sama kan mayakan ISIL (ISIS) a arewa maso yammacin Najeriya, in ji shugaban Amurka Donald Trump, yake ikirarin cewa kungiyar masu dauke da makamai ta "kai hari kuma ta kashe" "musamman Kiristoci marasa laifi, a matakin da ba a ganin irinsa ba tsawon shekaru da dama, har ma da ƙarnonin da suka gabata!"
Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kai hare-haren amma ta yi watsi da ikirarin Trump, tana mai cewa kungiyoyi masu dauke da makamai suna kai hari kan al'ummomin Musulmi da Kirista a kasar gaba aya ne, kuma ikirarin Amurka na cewa Kiristoci suna fuskantar zalunci ba zi sanya wani yanayi mai sarkakiya na tsaro ba kuma hakan na yin watsi da kokarin da hukumomin Najeriya ke yi na kare 'yancin addini.
Kungiyoyi masu dauke da makamai a kasar da ta fi yawan jama'a a Afirka sun hada da akalla kungiyoyi biyu da ke da alaƙa da ISIS - wani bangare na kungiyar Boko Haram a Lardin Yammacin Afirka a arewa maso gabas (ISWAP), da kuma kungiyar ISIL da ba a san ta sosai ba a Lakurawa a Lardin Sahel (ISSP) da aka fi sani da suna Lakurawa kuma shahara a arewa maso yamma.
Duk da cewa jami'ai ba su fadi ainihin ƙungiyar da aka yi wa harin ba, masu sharhi kan tsaro sun ce wanda ake hari, idan da gaske ISIL ne, wataƙila 'yan ƙungiyar Lakura ne, wanda suka fi muni a jihohin da ke kan iyaka kamar Sokoto da Kebbi a bara, wanda galibi ke kai hari ga al'ummomi masu nisa da jami'an tsaro.
