'Yar Shahidi Suleimani: Babban Burin Mahaifina Shine Kiyaye Mutuncin Dan Adam

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Zainab Soleimani ta bayyana a jawabinta a taron kasa da kasa "Mahangar Shahidi Janar Hajj Qassem Soleimani A Diflomasiyya Da Gwagwarmaya" a yau Litinin: Shahidi Soleimani ya yi amfani da diflomasiyya don ƙirƙirar kariya daga barazanar da aka tsara, hakanan kuma domin tattaunawa, hadin gwiwa ta siyasa, da kuma magance rikici tare da masu ruwa da tsaki na yanki.
Ta kara da cewa: "A fannin cikin gida, daya daga cikin fitattun halayen Shahidi Soleimani shine ikonsa na yin nazari kan batutuwa bisa daidai da kuma bambance barazanar dabaru daga takaddama da kalubale da zai biyo baya; wannan hanyar ta sa ya zama sananne fiye da sauran rarrabuwar siyasa da bangarori a matsayin wata kadara mai kima da karfi na kasa". Ta ce halinsa wajen tausayawa da kuma tallafawa wadanda su samu matsala da shi a wasu batutuwan wanda ya zamo a wani lokacin suna fuskantar barazanar tsaro iri daya. Ya nuna fahimta mai zurfi da dabara game da muhimman abubuwan da suka fi muhimmanci da kuma manyan abubuwan da suka fi muhimmanci, kuma ta wannan hanyar, ya sami amincewa mai yawa da kuma babban jarin zamantakewa a cikin gida da kuma yanki.
Ta jaddada cewa, "Babban burin Shahid Hajj Qassem a fannin diflomasiyya da gwagwarmaya shine 'kiyaye mutuncin ɗan adam.' Ya yi imanin cewa barazanar ba wai kawai ta shafi gwamnati ko akida ba ce, a'a, ta shafi rayuka, tsaro, da mutuncin mutane ne a cikin rugujewar tsarin siyasa da kuma yaduwar tashin hankali da aka tsara".
