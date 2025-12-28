An Gudanar Da Taron Bitar Marubuta Ta Musamman Ga Ɗaliban Afirka A Qom + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Cibiyar Fasaha ta Juyin Juya Halin Musulunci da ke Lardin Qom, a ci gaba da kwas ɗin "Nida' al-Islam", wanda ke mai da hankali kan ƙarfafa fasaha da kafofin watsa labarai na ɗaliban Afirka, an gudanar da bita na musamman kan "Ra'ayin Kirkire-kirkire zuwa Rubutu don Podcasts" a ranar Alhamis, 25 ga Disamba 2025, wanda Farfesa Hamed Hujjati ya koyar.
Wannan bita mai zurfi, wanda aka yi niyya don canza ra'ayoyi marasa inganci zuwa cikakkun tsare-tsare masu kayatarwa, mataki ne mai amfani don horar da sabbin tsararrun masu ba da labari da masu wa'azi a sararin samaniyar sada zumunta.
A cikin wannan zaman horon, an jaddada aikace-aikace da ingantaccen samar da batutuwa. Mahalarta sun yi aikin yadda za su canza ra'ayoyi da suka shafi al'adu, addini, da zamantakewa zuwa batutuwa masu kyau na podcast ta hanyar darussan hulɗa da rukuni.
