Rasha Da China Sun Yi Watsi Da Qudirin Sake Sanya Takunkumi Kan Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Taron Majalisar Tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya na ranar Talata ya zama wurin da aka samu babbar danbarwar sabani mai tsanani tsakanin kasashen da ke adawa da sake sanya takunkumi kan Jamhuriyar Musulunci ta Iran da wadanda suke kokarin sake sanya mata takunkuman.
An gudanar da taron ne a ranar Talata bisa ga ajandar aiwatar da kuduri na Majalisar Tsaro mai lamba 2231. An fitar da kuduri a ranar 20 ga Yuli, 2015 don amincewa da yarjejeniyar nukiliya, wadda ake kira Tsarin Aiki na Hadin Gwiwa. Wannan kuduri ya kare ne a watan Oktoban 2025, amma kasashen yamma sun yi kokarin farfado da shi.
Rasha da China a Majalisar Tsaro sun yi watsi da ikirarin kasashen Turai uku (Faransa, Jamus da Birtaniya) cewa an dawo da takunkumi kan Iran kai tsaye. Suna jayayya cewa kuduri mai lamba 2231 (wanda ke magana kan Tsarin Aiki na Hadin gwiwa, ko JCPOA) ya ƙare a watan Oktoban 2025, kuma Majalisar Tsaro ta rasa ikonta kan batun nukiliyar Iran yanzu.
Ƙasashen Turai sun kunna wata hanyar "snapback" ko "trigger" da nufin maido da tsoffin takunkumi. Duk da haka, don aiwatar da waɗannan takunkumin yadda ya kamata, akwai buƙatar sake dawo da manyan hukumomi biyu: "Kwamitin 1737" da "Kwamitin Masana". Kuma kudirorin waɗannan hukumomin biyu ana yin su ne ta hanyar yarjejeniya (Ijma), tare da cewa Rasha da China suna da ikon veto.
Matsayin da Rasha da China ke da shi (veto shiru):
Rasha da China sun ayyana takunkumin a matsayin haramtattu kuma sun ƙi bin su. Za su iya dakatar da aiwatar da takunkumin yadda ya kamata ta hanyar rashin yin aiki tare a cikin waɗannan kwamitocin ko kuma ta hanyar ƙin cimma matsaya kan yanke qudirin. Wannan "veton shiru" yana nufin cewa takunkumin ba za a aiwatar da shi a aikace ba, kuma tasirinsa zai iyakance ga takarda kawai.
Ƙasashen Yamma za su iya ƙirƙirar wasu hanyoyin (kamar haɗin gwiwa mai kama da juna) ba tare da Rasha da China ba, amma wannan ba zai kasance a waje da tsarin Majalisar Tsaro ba kuma zai kafa misali mai haɗari ga dokokin ƙasa da ƙasa ba. A wannan yanayin, rarrabuwar kawuna a Majalisar Tsaro za ta yi ƙarfi.
Matsayin adawa na Rasha da China ba wai kawai maganganun siyasa ba ne, har ma da bayyana ikon da suke da shi na dakatar da takunkumin Majalisar Dinkin Duniya kan Iran a ƙarƙashin tsarin hukumomi na Majalisar Tsaro na yanzu.
