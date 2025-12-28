Ƙungiyar Larabawa Sun Yi Taron Gaggawa Don Tunkarar Aikin Isra'ila A Somaliya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Ƙungiyar Larabawa ta yi wani taron gaggawa a hedikwatarta da ke Alƙahira, Masar, A yau ranar Lahadi don mayar da martani ga amincewa da gwamnatin Sahyuniya ta yi wa yankin Somaliland. Somaliland yanki ne da ke arewa maso yammacin Somaliya a Gabashin Afirka wanda ya ayyana kansa a matsayin mai cin gashin kansa tun 1991, amma ba a taɓa amincewa da shi a hukumance a ƙasashen duniya ba.
A taron, wakilan ƙungiyar Larabawa sun bayyana matakin Isra'ila a matsayin wani mataki da ba na diflomasiyya mai zaman kansa ba, sai dai a matsayin "cin zarafi kai tsaye ga tsarin yanki, tsaron ƙasashen Larabawa, da kuma ƙa'idodin dokokin ƙasa da ƙasa." Sun jaddada cewa wannan yunkuri na iya haifar da ci gaba mai haɗari a Tekun Aden da Tekun Bahri Maliya kuma yana barazana ga haɗin kan Somaliya.
Jakadan Falasdinawa a Kungiyar Larabawa, Mohammed Al-Aqlouk, ya kira matakin Isra'ila "ba bisa doka ba kuma mai tayar da hankali," yana mai cewa kasar na neman kawo cikas ga zaman lafiya da tsaron yankin ta hanyar irin wannan hali. Ya yi kira da a dauki matakan shari'a, siyasa, da tattalin arziki a kan Isra'ila, kuma ya yi watsi da duk wani shiri na tilasta wa Falasdinawa yin hijira.
Wakilin Somaliya na dindindin a Kungiyar Larabawa, Ali Abdi Awari, shi ma ya kira matakin Isra'ila "maras tushe ba komai ba ne" yana mai jaddada cewa Somaliland ta ci gaba da kasancewa wani bangare na Jamhuriyar Tarayyar Somaliya kuma babu wani shawara ta bangare daya da zai iya canza wannan gaskiyar. Ya yi gargadin cewa matakin Isra'ila wani bangare ne na wani babban shiri na haifar da rashin zaman lafiya da kuma karfafa kungiyoyin 'yan aware a yankin.
Matakin Isra'ila na amincewa da Somaliland, wanda ya faru a ranar 26 ga Disamba, ya gamu da martani mai karfi daga kasashen Larabawa da Musulunci, Tarayyar Afirka, da Turkiyya. Wannan matakin ya saba wa dokokin kasa da kasa da ka'idojin diflomasiyya, kuma da yawa suna ganin hakan a matsayin tsoma baki a harkokin cikin gida na Somaliya. Har ma shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ba ya son bin matakin Isra'ila kuma ba zai yarda da amincewa da yankin a yanzu ba.
