Siriya: An Kama Wata Tawagar ISIS A Idlib

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kamfanin dillancin labarai na kasar Siriya (SANA) ya ce: Ma'aikatar Harkokin Cikin Gida ta Siriya ta sanar da cewa: Rundunar Tsaron Cikin Gida ta lardin Idlib, tare da hadin gwiwar Sashen Yaki da Ta'addanci na Hukumar Leken Asiri, sun kama wata kungiyar 'yan ta'adda da ke da alaka da kungiyar ta'addanci ta ISIS.
Ya kara da cewa kungiyar "tana da alhakin gudanar da ayyuka da dama na ta'addanci da suka hada da kai hari kan tsaro da sojoji a lardunan Idlib da Hakan ta (arewa)
Ma'aikatar Harkokin Cikin Gida ta Siriya ta sanar a ranar Lahadi da yamma cewa an kashe mambobi 4 na "Ma'aikatar Tsaron Hanya" bayan an kai hari kan daya daga cikin masu sintiri na ma'aikatar a birnin Maarat al-Numan da ke gefen kudancin Idlib.
A halin yanzu, hukumomin Syria sun gano wani kabari a tsohon hedikwatar Hukumar Tsaron Jiha a garin Maarat al-Numan a arewacin karkarar Idlib.
Hukumar ta buga hotuna da dama da ke nuna wani gini da aka yi watsi da shi wanda ya yi kama da kaburbura a ciki, yayin da aka ga jami'an tsaro da wata mota mai tambarin "Reshen Binciken Laifuka" a waje.
Kasa da makonni biyu da suka gabata, hukumomin Syria sun gano wani kabari a kauyen Turkan a gabashin karkarar Halab (arewacin kasar). Tashar talabijin ta Al-Ikhbariya ta gwamnati ta ruwaito a lokacin cewa kabarin ya kunshi "gawarwakin da ba a san ko su waye ba wadanda wataƙila na wadanda aka kashe ne a lokacin azabtarwa ko kuma sojojin tsohuwar gwamnatin suka kashe su ba bisa ka'ida ba.
Gano kaburburan biyu manya na bai daya ya zo ne shekara guda bayan da 'yan tawayen Syria suka shiga babban birnin kasar, Damascus, suka ayyana kifar da gwamnatin Bashar al-Assad.
