Iran Da Pakistan Za Bunkasa Harkar Kasuwanci Da Yawon Bude Ido Ta Hanyar Teku

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kokarin kafa layin jirgin ruwa kai tsaye tsakanin Iran da Pakistan ya shiga matakin karshe, kuma ana sa ran hakan zai kara wani sabon salo ga cinikayya, yawon bude ido, da kuma hulda tsakanin mutane tsakanin kasashen biyu. Watanni kadan da suka gabata, gwamnatin Pakistan ta ba wa wani kamfanin jigilar kaya na kasa da kasa izinin fara ayyukan jiragen ruwa zuwa Iran a karon farko, bayan haka tattaunawa tsakanin Islamabad da Tehran ta yi sauri.
Majiyoyi sun ruwaito cewa a lokacin ziyarartarsa zuwa Pakistan a wannan shekarar, Ministar Hanyoyi da Ci Gaban Birane, Farzana Sadiq, ta yi tattaunawa mai zurfi game da shawarar kafa layin jigilar kaya kai tsaye tsakanin kasashen biyu. Ministar harkokin ruwa ta Pakistan ta bayyana aikin a matsayin hanyar sufuri mai inganci da rahusa, tana mai jaddada cewa ba wai kawai zai bunkasa ciniki ba ne, har ma zai taimaka wajen farfado da yawon bude ido na ziyarorin addini da na shakatawa. Ya kuma gayyaci masu zuba jari da kamfanoni na Iran da su shiga cikin aikin, yana mai ambaton karancin farashin mai a Iran a matsayin dalilin rage farashin.
A cewar wata majiya a cikin ma'aikatar harkokin ruwa ta Pakistan, shirye-shiryen fara hanyar jiragen ruwa sun kusa kammaluwa. Ana sa ran matakin farko zai fara da jiragen ruwa na fasinja da na kasuwanci da ke aiki daga Karachi zuwa Tashar Jirgin Ruwa ta Gwadar, sannan kuma zuwa Tashar Jirgin Ruwa ta Chabahar da ke Iran.
