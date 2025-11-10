Sudan: Birni El Fasher, Da Yaki Ya Lalata, Inda 'Ya'yansa Maza Suka Rubuta Jarumtaka A Jini

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Minawi ya bayyana cewa El Fasher, wanda a da alama ce ta zaman lafiya da mutunci, yanzu ya cika da wuraren da aka lalata’ an lalata gidaje, an ƙone kasuwanni, kuma asibitoci ba su da likitoci da magunguna. Ya nuna cewa rabin mutanen birnin sun rasa rayukansu; wasu sun yi shahada, wasu kuma an binne su a ƙarƙashin tarkace, yayin da adadi mai yawa suka gudu a matsayin waɗanda suka rasa matsuguni zuwa wasu yankuna. Waɗanda suka rage suna ci gaba da fuskantar yunwa da tsoro don babu ayyukan yau da kullun. Wannan yanayi yana nuna girman rugujewar da ta afka wa birnin, wanda a da ya kasance cibiyar birni mai cike da kuzari kafin ya zama fagen fama da wahala.
Minawi ya bayyana cewa kowace kusurwar El Fasher tana ɗauke da labarin gwagwarmaya, kuma kowane titi yana shaida hawayen uwa, addu'ar uba, da muryar yaro tana neman ya rayu a tsakiyar tarkace. Ya yi wa mazauna birnin da shahidai gaisuwa girmamawa, waɗanda ya bayyana a matsayin waɗanda suka rubuta ma'anar jarumtaka a cikin jini, yana mai jaddada cewa abin da ya faru a El Fasher abin kunya ne ga waɗanda suka jawo halakarta, suka kashe 'ya'yanta, suka kuma kashe fitilunta. Wannan bayanin yana nuna girman bala'in da birnin ke fuskanta kuma yana sanya shi a tsakiyar yanayin jin kai da ke tabarbarewa a Darfur, inda wahala ta yau da kullun ke haɗuwa da alamar gwagwarmayar jama'a.
Alƙawarin Dawowa
Minawi ya kammala da tabbatar da cewa El Fasher za ta sake tashi da bunkasa kuma komawarsa yadda yak e ba makawa ne saboda biranen da aka gina bisa imani ba sa mutuwa. Ya jaddada cewa El Fasher zai ci gaba da zama alamar juriya da gwagwarmaya, komai tsawon lokacin da daren halaka da ke kewaye da shi ya ɗauka. Wannan alƙawarin yana nuna fatan shugabannin yankin na murmurewar birnin, duk da irin barnar da ta same shi, kuma yana ƙarfafa matsayin El Fasher a matsayin birni mai cike da tarihi, koda a cikin mawuyacin hali.
