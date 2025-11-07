Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Majiyoyi shida da suka san lamarin sun shaida wa Reuters cewa Amurka na shirin kafa sansanin soja a sansanin sojin sama da ke Damascus.
Shirin da Amurka ba ta bayar da rahoto a baya ba na kafa sansanin soja a babban birnin Siriya na nuna cewa an sake daidaita dangantakar da ke tsakanin Siriya da Amurka bayan faduwar tsohon shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad a bara.
Sashen sansanin yana kusa da sassan kudancin Siriya da ake sa ran za su samar da yankin da ba shi da sojoji a karkashin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Siriya. Wacce Gwamnatin Trump ce ke shiga tsakani kan wannan yarjejeniya.
Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi magana da majiyoyi shida da suka san shirye-shiryen da ake yi a sansanin, ciki har da jami'an kasashen yamma biyu da wani jami'in tsaron Syria, wanda ya tabbatar da cewa Amurka na shirin amfani da sansanin sojin sama don taimakawa wajen sa ido kan duk wata yarjejeniya da za a iya cimma tsakanin Isra'ila da Syria.
Bayan wallafa wannan labari, kamfanin dillancin labarai na Syria Arab News Agency (SANA) ya ambato wata majiya a Ma'aikatar Harkokin Wajen Syria a yammacin Alhamis yana musanta rahoton Reuters, yana cewa, "Abin da Reuters ta buga game da sansanonin Amurka a Syria ba gaskiya ba ne."
SANA ta kara da cewa, tana ambaton majiyar, "Ana ci gaba da aiki don mayar da kawance da fahimtar da a da aka yi na wucin gadi da hukumomin wucin gadi zuwa Damascus, a cikin tsarin hadin gwiwa na siyasa, soja, da tattalin arziki."
Ma'aikatar Tsaro ta Amurka (Pentagon) ko Ma'aikatar Harkokin Wajen Syria ba su amsa buƙatun yin tsokaci kan shirin ba tukuna. Fadar shugaban kasa da ma'aikatar tsaro ta Syria ba su amsa tambayoyin da aka yi game da shirin da aka aika ta Ma'aikatar Labarai ta Syria ba.
Jami'in ya nemi kada a bayyana sunan da wurin sansanin saboda dalilan tsaro. Reuters ta amince kada ta bayyana ainihin wurin da sansanin yake.
Wani jami'in sojan ƙasashen yamma ya ce Pentagon ta hanzarta shirye-shiryenta a cikin watanni biyu da suka gabata tare da ayyukan leƙen asiri da dama zuwa sansanin sojin sama. Waɗannan ayyukan sun kammala da cewa dogon titin jirgin saman sansanin ya shirya don amfani.
Majiyoyi biyu na sojojin Siriya sun ce tattaunawar fasaha ta mayar da hankali kan amfani da sansanin don jigilar kayayyaki, sa ido, mai, da ayyukan jin kai.
Wani jami'in tsaron Siriya ya ce Amurka ta isa sansanin a cikin jiragen sama na jigilar sojoji na C-130 don tabbatar da amfani da titin jirgin. Wani mai gadi a ɗaya daga cikin hanyoyin shiga sansanin ya shaida wa Reuters cewa jiragen saman Amurka sun sauka a can a matsayin wani ɓangare na "gwaji."
Har yanzu ba a san lokacin da za a tura sojojin Amurka zuwa sansanin ba.
Amurka ta riga ta sami sojoji a arewa maso gabashin Siriya a wani ɓangare na ƙoƙarin da ta yi na kusan shekaru goma don taimakawa rundunar da Kurdawa ke jagoranta a can wajen yaƙi da Daular Islama. A watan Afrilu, Pentagon ta ce za ta raba kasancewar sojojinta a wurin zuwa 1,000.
Al-Sharaa ta ce dole ne a amince da duk wani kasancewar sojojin Amurka da sabuwar gwamnatin Siriya. Jami'an Amurka da Syria sun ce ana sa ran Syria za ta shiga kawancen kasa da kasa da Amurka ke jagoranta da kungiyar IS nan ba da jimawa ba.
Wata majiya da ta saba da tattaunawar ta ce an tattauna wannan mataki ne a lokacin ziyarar shugaban rundunar sojin Amurka Brad Cooper a Damascus a ranar 12 ga Satumba.
Wata sanarwa daga rundunar sojin Amurka a wancan lokacin ta ce Cooper da wakilin Amurka a Syria Tom Barrack sun gana da al-Sharaa kuma sun gode masa saboda gudummawar da ya bayar wajen yaki da kungiyar IS a Syria, wanda sanarwar ta ce zai iya taimakawa wajen cimma "hangen nesa na Shugaba Trump na samun ci gaba a Gabas ta Tsakiya da kuma kwanciyar hankali a Syria a cikin zaman lafiya a cikin gida da kuma makwabtanta." Ba a ambaci Isra'ila a cikin sanarwar ba.
Amurka ta shafe watanni tana aiki don cimma yarjejeniyar tsaro tsakanin Isra'ila da Syria, wadanda suka dade suna adawa da ita. Ta yi fatan sanar da yarjejeniya a lokacin taron Majalisar Dinkin Duniya a watan Satumba, amma tattaunawar ta tsaya cak a minti na karshe.
Wata majiya da ta saba da tattaunawar ta shaida wa Reuters cewa Washington na matsa wa Syria lamba ta cimma yarjejeniya kafin karshen shekara, watakila kafin tafiyar al-Sharaa zuwa Washington.
Trump zai gana da shugaban kasar Siriya Ahmed al-Sharaa a Fadar White House ranar Litinin, a ziyarar farko da shugaban kasar Siriya zai kai.
