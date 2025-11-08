Hizbullah Ta Shirye Tsaf Don Fuskantar Duk Wani Hari Na Isra'ila

Sabon shirin Hizbullah, wanda ke da jagoranci mai zurfi da ilimi, bayan sake tsara rundunar sojinta da cibiyoyin jagorancinta, ta sanar da cewa duk wani hari da Isra'ila za ta kai wa Lebanon za ta fuskanci martani mai tsauri daga kungiyar. An sake samar da hanyoyin isar da makamai daga Iran kuma Hizbullah yanzu tana da makamai masu linzami sama da 7,500 masu kai kansu ga inda aka aika sub a tare da kuskure ba a shirye suke domin fara kai farmaki waɗanda za a yi amfani da su idan har Isra’ala ta kai hari.
Wasikar da Hizbullah ta fitar kwanan nan ga jami'an Lebanon ta jaddada cewa kungiyar ba za ta yi watsi da halalcin 'yancinta na yin gwagwarmaya ba, kuma sama da hare-haren Isra'ila 5,000 a yankin Lebanon sun nuna cewa Hizbullah ba ta da niyyar tsagaita wuta. Sabon shugabancinta ya yi gargadin cewa duk wani mataki na tsokana dagaTel Aviv za ta yi shi ne a kan farashi mai tsada.
