Dole Ne Mace Musulma A Yau Ta Mallaki Makamai Biyu "Ilimi Da Imani"

Sakataren Majalisar Ahlul Bayt (AS), ta duniya ya yi magana game da ayyukan da suka hau kan Musulmai a wannan zamanin a wani taro da ya yi da wata kungiyar 'yan'uwa mata dalibai da mata masu aikin al'adu a Rasha da malamai masu wa'azi da kwararrun masana a makarantun hauza a birane daban-daban a Rasha. An gudanar da wannan ganawar ne a cikin tsarin wani tafiyar ilimi da al'adu na hadin gwiwa wanda wakilin Jagoran Juyin Juya Hali a Rasha ya shirya.
A jawabinsa ya jaddada bukatar samun cikakken dubi mai zurfi ta hanyar da ta dace ga Musulunci, sannan ya jaddada nauyin da ke kan mata Musulmi na zamani, ya bayyana cewa a cikin Alqur'ani, babu bambanci tsakanin maza da mata dangane da kaiwa darajoji manufofin dabi'un dan Adam. Ya fayyace cewa babban ma'aunin cimma rayuwa mai kyau da samun darajar dan Adam shine kawai samun imani da ayyuki na gari.
Raddi Ga Masu Tsattsauran Ra'ayi Da Wajibcin Yin Ilimi Ga Mata
Ya yi watsi da duk wani ra'ayi mai tsauri game da matsayin mata kuma yayi ishara da cewa bai kamata mata su zauna su kadai a gida ba (na gargajiya) kuma bai kamata a kai su ga ra'ayin alfasha ba. Ya dauki abin koyi na mace Musulma a matsayin mutum mace yar zamani, mai inganci, mai himma, mai himma ga bin ka'idojin imani mai himma a fannonin zamantakewa wacce baya ga kula da gida da renon yara yadda ya kamata, ya kamata ta kasance a fannonin kimiyya da ilimi. Ya jaddada cewa wasu masu tsattsauran ra'ayi suna daukar ilimin mata a matsayin haramun yana mai cewa: Muna daukar ilimin mata a matsayin wajibi ne.
Ilimi Da Imani, Ginshiƙai Na Daular Imam Mahdi As
Sakataren Majalisar Ahlul Bayt (AS) ya shawarci mata Musulmi da su yi amfani da makamai biyu na ilimi da imani, yana mai ƙara da cewa: Al'ummar Mahdawi al'umma ce ta ilimi, tunani, tunani da imani, kuma haɗin ilimi da imani a cikin al'umma yana kawo iko da karfi. Ya ɗauki wannan haɗin kai hanya ɗaya tilo da za a iya tunkarar tsarin mulkin mallaka wanda ke ƙoƙarin tilasta salon rayuwar Yammacin duniya. Ya jaddada cewa: Mu ne waɗanda suka kammala karatunsu a makarantar Imam Husaini (AS) waɗanda ba za su taɓa yarda da wulaƙanci da kaskanci ba.
Hijabi, Alama Ce Ta Tsarki Da Biyayya Ga Sayyidah Zahra (AS)
Ya kira rawar da mata Musulmi ke takawa a wannan zamanin da cewa: Hijabi a Rasha yana da muhimmiyar rawa wajen gabatar da kamun kai da tsarkin mata Musulmi. Ya gabatar da Sayyida Fatima (S), Sayyida Zainab (S) da Sayyida Khadija (S) a matsayin mafi kyawu da fifikon mata a duniya waɗanda suka sadaukar da kansu ga addini da Musulunci. Ya kuma jaddada gabatar da sanar da al’umma waye Manzon Allah (S) daidai a lokacin bikin haihuwarsa, ya kuma ce: Annabi (S) shi ne mutum mafi ba da kariya wajen kare haƙƙin mata, kuma ya nuna matuƙar girmamawa garesu (kamar tashi ya tsaya yyain zuwan Sayyidah Zahra da sumbatar ta).
Sakataren Majalisar Ahlul Bayt (A.S) ta duniya a ƙarshe ya yi kira ga 'yan'uwa mata da su gabatar da Musulunci ta hanyar kyawawan halayya da ɗabi'a da a aikace.
