Hamas: Babu Saranda A Kamus Din Gwagwarmayarmu

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Kungiyar gwagwaramayar Musulunci (Hamas) ta bayyana cewa mayakanta da aka kama a yankin Rafah da Isra'ila ke iko da shi a kudancin Gaza ba za su mika wuya ga sojojin gwamnati ba.
A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi, rundunar Izziddinul Qassam, reshen soji na Hamas, ta musanta rahotannin da ke cewa mayakanta za su iya ajiye makamansu a matsayin wani bangare na yarjejeniyar sulhu da Masar ke jagoranta.
Sanarwar ta kara da cewa, "Dole ne makiya su san cewa manufar mika wuya da Sallamawa ba su a cikin kamus na rundunar Qassam".
A karkashin shawarar Masar, kimanin mayaka 200 za su mika makamansu ga hukumomin Masar don a yi musu izinin wucewa zuwa wasu yankuna na zirin Gaza lafiya, a cewar majiyoyin sulhu. An ruwaito cewa yarjejeniyar ta kunshi samar da bayanai game da hanyoyin sadarwa na karkashin kasa a Rafah don lalata su.
Hamas ta bayyana cewa ba za ta amince da duk wani shiri da zai "biya bukatar manufofin mamayar Isra'ila" ba, kuma ta yi kira ga masu shiga tsakani da su "nemo mafita da za ta tabbatar da ci gaba da tsagaita wuta kuma su hana abokan gaba amfani da wannan yanayi don kare ƙarin hare-hare".
Yankin Rafah ya fuskanci mafi munin keta dokokin ƙasa da ƙasa da sojojin Isra'ila suka yi tun bayan da yarjejeniyar da Amurka ta shiga tsakani ta fara aiki a ranar 10 ga Oktoba.
Isra'ila ta yi ikirarin cewa hare-haren sama da ta kai sun kai hari kan sansanonin sojojin Hamas bayan abin da ta bayyana a matsayin maida martanin hare-haren makamai masu linzami da aka kai kan tankokin yaƙi da kuma harbin bindiga a kan sojojinta. Duk da haka, Hamas ta musanta hannu a rikicin Rafah kuma ta tabbatar da alƙawarinta na amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta.
Rundunar Izziddin Qassam ta gargaɗi masu shiga tsakani game da "wajibi ne a nemo mafita da ke tabbatar da ci gaba da tsagaita wuta kuma su hana abokan gaba amfani da ƙananan dalilai don karya ta da kuma amfani da yanayin don kai hari kan fararen hula da ba su ji basu gani ba a Gaza".
Jami'an lafiya sun ruwaito cewa hare-haren sama da Isra'ila ta kai a yankin Rafah ya zuwa yanzu sun kashe fararen hula da dama, ciki har da mata da yara.
Kwanaki kaɗan bayan yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki, Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da cewa hanyar Rafah da ke tsakanin Gaza da Masar za ta ci gaba da kasancewa a rufe "har sai an samu sanarwa," wanda hakan ya nuna keta yarjejeniyar tsagaita wuta.
Gwamnatin ta rufe dukkan hanyoyin ketare iyaka, ta hana shigar da kayan agaji da kuma kara ta'azzara matsalar jin kai da ta riga ta yi kamari a Gaza tun watan Maris, lokacin da gwamnatin ta karya yarjejeniyar tsagaita wuta da ta gabata tare da Hamas.
