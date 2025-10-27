PKK Ta Bukaci Turkiyya Ta Janye Daga Iraki Da Siriya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Kwanaki da suka gabata, PKK ta sanar da cewa dakarunta sun janye daga Turkiyya inda aka jibge su a yankin arewacin Kurdistan, da nufin nuna ikonta da kuma gabatar da sabon shiri kan tsarin zaman lafiya da Turkiyya.
Zagros Hiva, kakakin PKK, ya sanar da cewa Turkiyya ya kamata ta saki wani bangare na yankunan da Kurdawa ke iko da su na Iraki da Siriya, wadanda suka kasance tushen babbar matsala ga ayyukan PKK a wadannan kasashen tsawon shekaru da dama.
Wannan babban shugaban PKK ya kuma sanar da cewa Turkiyya ta mamaye muhimman sassan Iraki da Siriya kuma ta fara gina sansanonin soji a wadannan yankunan. Idan Turkiyya tana son nuna niyyarta ta girmama zaman lafiya, dole ne ta janye daga wadannan yankunan.
Mai magana da yawun PKK ya kuma yi kira da a yi amfani da kundin tsarin mulkin Turkiyya a matsayin tushe don kawar da cikas ga ayyukan siyasa na Kurdawa.
Ya kuma yi nasarar gyara kundin tsarin mulkin Turkiyya ta yadda Kurdawa ba za su ji an ware su ko an yi watsi da su ba, kai maimakon haka ma dole ne kundin tsarin mulkin Turkiyya ya zama tushen ayyukan siyasa na Kurdawa.
