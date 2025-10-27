Sheikh Naim Qassem: Mun Shirya Kare Kanmu Domin Bada Kariya Ba Za Mu Bar Makiya Su Ketara Ba

Sheikh Qassem ya jaddada cewa gwagwarmaya ta fuskar Hizbullah, ba wai kawai wani zaɓi ne na soja ko kuma wata dabara ta wucin gadi da za a iya watsi da ita ba; a'a, hanya ce ta rayuwa mai cikakken tsari wadda ba za a iya raba ta da ainihin motsin ba. Ya ce, "Ba ma gajiyawa, kuma hanyar kungiyar tana da karfi da juriya. Ba za mu iya mika wuya kawai saboda muna jin gajiyawa ba. Maimakon haka, muna ci gaba da bada kariya da jajircewa".
Ya yi ishara da cewa dukkan membobin kungiyar Hizbullah suna dauke da ruhin shahada, tun daga mayaka a sahun gaba zuwa iyalai wadanda suka yi sadaukarwa da yawa. Ya ce, "Siffar shahada ta shafi kowane memba na kungiyar. Kuma tana nufin shawo kan matsaloli da kuma sadaukar da duk wani abu mai daraja don cimma burin, komai wahalar hanyar".
Sheikh Qassem ya jaddada cewa yana jin kwarin gwiwa ga shugabancin Hizbullah kuma yana yanke shawara da yin yunkuri a cikin cikakken tsarin dokokinta, yana musharakar jagoranci tare da Majalisar Shura, Mujahideen, da al’umma. Ya kara da cewa, "Ba ni kaɗai ba ne; Kungiyar ta haɗa da haɗin gwiwar jagoranci a kowane mataki, kuma wannan shine sirrin ƙarfinta da nasararta".
Sheikh Qassem ya nuna cewa ya ƙi barin Lebanon ko zuwa Iran a lokacin yaƙin da aka yi kwanan nan saboda dalilai na ɗabi'a da aiki. Ya yi imanin cewa jagorantar yaƙin yana buƙatar ya kasance tare da abokansa a fagen daga, kuma cewa shugabanci yana aiki ne kawai lokacin da shugaban yake a fagen daga, tare da Mujahideen da al’umma.
Hizbullah aiki ne mai mahimmanci wanda ya shafi hangen nesa, magance matsalolin mutane, da kuma ɗaukar matsayi kan duk abin da ke ƙalubalantar su da kuma fuskantar su.
Ba ma gajiyawa, kuma ba abu ne na al'ada ba a miƙa wuya saboda gajiya. Duk hanyar Hizbullah tana da ƙarfi kuma tana ci gaba.
