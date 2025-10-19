Araghchi Ya Fitar Da Wasiƙar Hadin Gwiwar Sin-Iran-Rasha Ta Ƙin Amincewa Da Yunƙurin Snapback Na E3

Kamfanin dillancin labaran AhlulBaiti: Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Araghchi ya wallafa wasu bayanai daga wata wasika ta hadin gwiwa da kasashen Sin, Iran, da Rasha suka aike zuwa ga babban sakataren MDD da shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, inda ya jaddada cewa yunkurin kasashen Turai guda uku (E3) na yin amfani da abin da ake kira tsarin Snapback ba shi da inganci a bisa ka'ida.
A cewarsa, a cikin wani sako a kan shafinsa na X, Araghchi ya rubuta cewa kasashen uku "sun tabbatar da cewa yunkurin E3 na aikata da abin da ake kira snapback akan tsohuwar yarjejeniya mai dauke da kurakurai ba bisa doka da tsari".
Ya kara da cewa China, Iran da Rasha suma sun sake tabbatarwa a cikin wasikar tasu cewa "bisa ga sakin layi na 8 na kudurin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya mai lamba 2231, an dakatar da dukkan hukunce-hukunce da aka yi bayan 18 ga Oktoba 2025".
