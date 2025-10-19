Amurka: Miliyoyin Mutane A Amurka Sun Yi Zanga-Zangar Adawa Da Trump

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: a jiya dubban birane da garuruwa a fadin kasar Amurka sun gudanar da zanga-zangar nuna adawa da shugaba Donald Trump.
An gudanar da wadannan zanga-zangar ne a matsayin wani bangare na kamfen na "Ba Ma Son Mulkin Sarauta", wanda ke da nufin yin tir da abin da masu shirya tsarin da aka kira "Halayyar Mulkin Zalunci" a cikin manufofin Trump.
A cewar masu shirya zanga-zangar, kimanin mutane miliyan 7 ne suka halarci gangamin, wanda aka gudanar a wurare fiye da 2,700 a Amurka. Wannan adadi ya karu sosai idan aka kwatanta da zagayen farko na yakin neman zaben da aka gudanar a watan Yuni.
A birnin New York, 'yan sanda sun sanar da adadin wadanda suka halarci taron ya kai kusan 100,000 tare da jaddada cewa an gudanar da gangamin gaba daya cikin lumana kuma ba a samu wani tashin hankali ko kama mutane ba.
Guguwar zanga-zangar ta bazu zuwa manyan biranen kasar kamar su Washington, Boston, Atlanta, Chicago, Los Angeles, da Pittsburgh, Pennsylvania. A wadannan garuruwan dubban mutane ne suka fito kan tituna domin nuna adawa da manufofin Trump.
Hatta kananan garuruwa irin su Bethesda da ke unguwannin Washington da Sarasota da ke Florida sun shaida irin wannan gangamin, wanda ke nuni da fa'idar wannan zanga-zangar a fadin kasar.
An gudanar da zanga-zangar ne yayin da wasu jami'an jam'iyyar Republican suka kira zanga-zangar "taro na adawa da Amurka," amma masu shirya zanga-zangar sun jaddada cewa manufarsu ita ce kare dimokuradiyya da kuma tinkarar karfin ikon da ke hannun shugaban kasa.
