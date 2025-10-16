Isra’ila Ta Kai Hare-Hare Sama 20 A Kudancin Lebanon A Daren Yau. + Bidiyoyi

Bayan hakan da yawancin motocin daukar marasa lafiya sun nufi wurin da aka kai mummunan hare-haren ta sama a yankin da ke tsakanin Zrarieh da Ansar.
Ma'aikatar Lafiya ta Lebanon: Mutane shida ne suka ji rauni a wani harin da Isra'ila ta kai kan Bnaafoul, gundumar Sidon, a kudancin Lebanon.
Makiya yahudawan sahyoniya suna amfani da makamai masu linzami na GBU a kudancin kasar Lebanon. Jiragen marasa matuka makiya sun yi ta shawagi a kauyukan Zahrani da Nabatieh.
Kakakin Isra’ila: sojojin kasar sun kaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na kungiyar Hizbullah da kuma kungiyar "Green Without Borders" a kudancin kasar Lebanon.
A wani dan lokaci kadan da ya gabata, jiragen yaki na rundunar sojojin Isra’ila sun kaddamar da hare-hare kan kayayyakin ayyukan kungiyar Hizbullah, da ake amfani da su wajen ayyukan farfado da kungiyar a yankin gonakin Shebaa da ke kudancin kasar Lebanon.
Daga cikin wuraren da aka kai harin har da wani makeken dutse inda kungiyar ta Hizbullah ta kera kankare. An yi amfani da wannan siminti don sake ginawa da gyara kaddarorin da kayayyakin more rayuwa wanda wuri ne da dama Isra’ila ta hara da lalatawa a hare-harenta na baya.
Wannan ababen more rayuwa sun ba da damar ci gaba da ayyukan kungiyar Hizbullah da kuma gyara ayyukansu.
Har ila yau an kai harin da kungiyar "Green Without Borders" ta yi amfani da ita wajen boye ayyukan ta'addanci, wanda ya ba ta damar gyara ababen more rayuwa na kungiyar a kudancin Lebanon a karkashin fakewar farar hula.
Kungiyar "Green Without Borders" da aka fallasa a cikin 2018, ta yi aiki a karkashin rufin asiri don boye kasancewar kungiyar ta Hezbollah a yankin kan iyaka da Isra'ila.
Hare-haren da aka kai a kudancin kasar Lebanon sun nufi wata masana'antar siminti da kuma rumbun ajiya da kungiyar Hizbullah ke amfani da su wajen gyara ababen more rayuwa.
Hare-haren da aka kai a cikin kwarin da ke tsakanin garuruwan Ansar da Sinai sun nufi wata masana'antar siminti da kwalta tare ki hare-hare har sau takwas.
Har yanzu, makiya suna kai hari kan wuraren farar hula.
Hare-haren ta'addancin da Isra'ila ke ci gaba da yi wani bangare ne na tsare-tsare da nufin lalata ababen more rayuwa, da dakile farfado da tattalin arziki, da kuma kai hari ga zaman lafiyar kasa karkashin dalilan tsaro na karya.
Sannan Isra'ila na ci gaba da keta hakkin kasa da kasa tare da yin amfani da karfi a waje da duk wani tsari na doka ko na kasa da kasa, wanda ke bukatar daukar matsayar kasa da kasa don kawo karshen wadannan take hakki.
Your Comment