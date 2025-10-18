Sojojin Isra'ila Ba Su Da Hujjar Aikata "Kisan Kisan Gilla A Zeitoun"

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: cibiyar ta bayyana cewa harin da aka kai wa motar bai zama dole ba, inda ta ce ikirarin cewa ta motar ta kusanci layin “Yellow Line” ba ya ba d umarnin yin harbi.
Cibiyar ta yi la'akari da abin da ya faru a matsayin manufar da gangan na keta rayukan fararen hula da kuma kammala laifin kisan kiyashi ga Falasdinawa.
Cibiyar ta jaddada cewa "wannan laifin wani bangare ne na cin zarafi da sojojin mamaya ke yi a daidai lokacin da shugabannin kasashen duniya ke shiru da kuma kasa daukar mataki ga masu hannu a ciki." Ta kuma yi kira da a dauki matakin gaggawa don tabbatar da mutunta yarjejeniyar tsagaita bude wuta da kuma hukunta wadanda suka aikata laifin.
Hamas ta tabbatar da cewa sojojin Isra'ila sun yi wani sabon kisan kiyashi kan iyalan Abu Shaaban a unguwar Zeitoun da ke Gaza, inda suka kashe iyalai 11. Hamas ta yi kira ga shugaba Trump da masu shiga tsakani da su gudanar da bincike kan cin zarafi.
Hamas ta bukaci Trump da masu shiga tsakani su gudanar da bincike kan cin zarafi da masu aikata laifuffuka tare da cika rawar da suka taka wajen wajabta mata mutunta yarjejeniyar tsagaita bude wuta tare da daina kai hari kan al'ummar Palasdinu da kuma jefa rayuwarsu cikin hatsari.
Har ila yau, ta yi kira ga al'ummomin kasa da kasa da kungiyoyin kare hakkin bil'adama da na jin kai da su dauki nauyin da ya rataya a wuyansu, tare da matsa wa Isra'ila lamba kan ta daina aikata laifukan yaki da kisan kiyashi kan al'ummar Palasdinu, tare da dorawa shugabannin Isra’ila masu laifi alhakin laifukan cin zarafin bil'adama.
A ranar Juma'a, hukumar kare fararen hula a zirin Gaza ta sanar da shahadar Falasdinawa 11 daga gida daya da suka hada da yara bakwai da mata uku, wadanda ke kan hanyarsu ta komawa gida a unguwar Zeitoun da ke gabashin birnin Gaza.
Your Comment