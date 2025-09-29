Ma’aikatar Lafiyar Gaza: An Shahidai 50, 184 Suka Jikkata A Cikin Sa'o'i 24 Da Suka Gabata

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbayt {As} –ABNA- ya bayar da rahoton cewa: A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar a yau ta ce: A cikin sa'o'i 24 da suka gabata an kai mutane 50 da sukai shahada da wasu 184 da suka jikkata asibitocin zirin Gaza.
A cewar sanarwar, adadin mutanen da sukai shahada sakamakon sake dawo da ayyukan sojin Isra'ila a yankin tun daga ranar 18 ga Maris, 2025, ya kai kimanin mutane 13,187 da suka mutu, yayin da wasu 56,305 suka jikkata.
Sanarwar ta yi nuni da cewa, adadin wadanda abin ya shafa "wajen neman abinci" a yankin da suka isa asibitoci a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ya kai ga mutuwar mutane 5 da kuma jikkata 48, wanda ya kai adadin wadanda suka jikkata da suka isa asibitoci zuwa 2,571 da sukai shahada, yayin da sama da 18,817 suka jikkata.
Sanarwar ta kara da cewa har yanzu akwai adadin wadanda harin ya rutsa da su a karkashin baraguzan gine-gine da kuma kan tituna, kuma jami'an agajin gaggawa da jami'an tsaron farin kaya sun kasa kai musu dauki.
Your Comment