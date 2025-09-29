Isra'ila Ta Kai Hari Kudancin Labanon Shahidai 2

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Majiyoyin labarai sun ba da rahoton wani hari da jiragen yakin haramtacciyar kasar Isra'ila suka kai kan garin Nabatiyeh al-Fouqa da ke kudancin kasar Lebanon.
Sakamakon wannan harin mutane biyu sun yi shahada tare da jikkata mutum kamar yadda ita ma Ma'aikatar lafiya ta kasar Labanon ta sanar a yau litinin cewa mutane biyu sun yi shahada sannan daya ya jikkata a harin da jiragen yakin Isra'ila suka kai a kudancin kasar.
Sa'o'i da suka gabata, gwamnatin Isra'ila ta kai hari kan "Sahmar", "Nabatieh al-Fouqa" da "Aytroun".
