Majalisar Ahlul-Bayt (A.S): Ta Nemi Hukumar Kuwait Da Janye Hukuncin Kisa Da Ta Zartar Kan Malamin Addini

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A cikin sanarwar, majalisar ta bayyana cewa tana bibiyar rahotannin nuna bambanci, tsangwama da mu'amala bisa asalin addini a wasu ƙasashen yankin, musamman Bahrain, Saudi Arabiya da Kuwait, kuma tana Allah-wadai da duk wani mataki da ya saba wa darajar ɗan adam da haƙƙoƙin asali na 'yan ƙasa.
Majalisar ta yi kira ga gwamnatin Kuwait da hukumomin shari'a da jami'ai masu alhakin da su sake duba hukunce-hukuncen da aka yanke kan wasu fitattun malaman addini da zamantakewa cikin gaggawa da adalci, domin tabbatar da haƙƙoƙinsu na doka da shari'a; musamman da yake akwai matuƙar damuwa kan rashin adalcin shari'a, rashin cikakken kiyaye haƙƙin kare kai na waɗanda ake tuhuma da kuma rashin bayyana abubuwan da suka shafi tsarin shari'a.
Majalisar ta kuma yi Allah-wadai mai tsanani da yanke hukuncin kisa kan ɗaya daga cikin fitattun malaman addini da na ƙasa, malamin ƙwararre, Sayyid Ayatullah Sheikh Hussein Ma'touq, malami a manyan matakan hauzawoyin ilimi kuma memba mai ƙwazo kuma mai tasiri na babbar Majalisar Ahlul-Bayt (A.S) ta Duniya, da wasu fitattun mutane biyu na wannan fanni, kuma ta nemi a soke wannan hukunci da sake duba shari'ar cikin tsarin shari'a mai adalci da zaman kanta.
A ƙarshe majalisar ta yi kira ga malamai na duniya, masu tunani, manyan cibiyoyi da kafofin watsa labarai, cibiyoyin addini da na haƙƙin ɗan adam, al'ummomi da gwamnatocin duniya da su ɗauki nauyinsu na doka, ɗabi'a da ɗan adam wajen tallafawa waɗanda ake zalunta, kare haƙƙin mabiya dukkan mazhabobi da tunkarar kowane nau'i na nuna bambanci na addini, tunani da siyasa, kuma kada su yi shiru a gaban keta haƙƙoƙi da 'yancin asali na mutane.
…………………
Ra'ayinka