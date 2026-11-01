Sakamakon Yaƙi Kan Iran Ya Kai Ga Tattalin Arzikin Saudiyya; Raguwar Kashi 3.8 Da Faɗuwar Sassan Mai

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Bisa ga rahoton jaridar "Al-Arabi Al-Jadeed", bayanai suna nuni da mummunar faɗuwar harkokin mai na Saudiyya tare da ci gaba da haɓakar ɓangaren da bana mai ba; a daidai wannan lokaci, jimillar kayan cikin gida na Saudiyya bayan raguwa a watannin uku na wannan shekarar miladiyya ya ƙaru a ma'aunin kwata.
Bisa kiyasin farko da hukumar ƙididdiga ta Saudi Arabiya ta wallafa a yau Lahadi, ainihin jimillar kayan cikin gida na wannan ƙasar a watanni uku na karshen wannan shekarar miladiyya idan aka kwatanta da lokaci makamancinsa shekarar da ta gabata, ya ragu da kashi 3.8 cikin 100. Wannan a lokacin da adadin raguwar tattalin arziki a watanni uku na tsakiya na wannan shekarar miladiyya na Saudiyya ya kasance kashi 4.7 cikin 100.
Wannan shine karo na farko tun shekarar 2023 miladiyya da tattalin arzikin Saudiyya ke fuskantar raguwar shekara-shekara na jimillar kayan cikin gida a a watannin shida a jere.
Raguwar Ayyukan Mai; Babban Dalilin Raguwar Tattalin Arziki
Ayyukan ɓangaren mai na Saudiyya a watanni uku na kusan karshen wannan shekarar miladiyya idan aka kwatanta da lokaci makamancin shekarar da ta gabata, sun ragu da kashi 20.4 cikin 100. Wannan adadi a a shekaru biyu na wannan shekarar miladiyya ya kasance kashi 24.8 cikin 100.
Faɗuwar ayyukan mai na Saudiyya ita kaɗai ta haifar da raguwar kashi 4.7 na haɓakar jimillar kayan cikin gida na wannan ƙasar.
Haka kuma ayyukan ɓangaren gwamnati na Saudiyya sun ragu da kashi 2.7 cikin 100. Wannan a lokacin da wannan ɓangaren a kwata da ta gabata ya rubuta haɓaka na kashi 0.9 cikin 100.
Haka kuma an yi hasashen cewa tattalin arzikin Saudiyya cikin wannan shekarar miladiyya zai ragu da kusan kashi 3.6 cikin 100. Adadin da ya kusan daidaita da raguwar tattalin arzikin wannan ƙasar a kololuwar annobar corona a shekarar 2020 miladiyya.
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