Rahoto Cikin Bidiyo | Na Mummunan Harin Saudiyya Kan Ababen More Rayuwar Mai Na Yemen

15 Oktoba 2026 - 16:05
Lambar labari: 1878552
Source: ABNA24
Kamfanin mai na Yemen a cikin wata sanarwa ya yi Allah-wadai da hare-haren sama na Saudiyya kan wuraren Al-Sabaha a San'a da wurin mai da ke da alaƙa da wannan kamfanin a yankin Bajil. Kamfanin ya bayyana cewa wuraren da aka kai wa hari, cibiyoyin fararen hula ne da na hidima da ke aiki wajin bayar da sabis ga 'yan ƙasa da biyan muhimman buƙatunsu. Kamfanin, ya ɗauki harin kan waɗannan cibiyoyin a matsayin ci gaban kai hari kan wuraren fararen hula da na hidima.
Ra'ayinka