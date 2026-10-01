Afghanistan: An Kashe 9 Da Raunata 11 A Harin Pakistan Kan Afghanistan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Gwamnatin Afghanistan, a yau Alhamis, ta bayyana mutuwar fararen hula tara da raunata wasu 11, sakamakon hare-haren Pakistan da suka faru a daren Laraba zuwa Alhamis a lardunan Helmand, a kudancin ƙasar, da Kunar, a gabashinta.
Mai magana da yawun gwamnatin Taliban, Zabihullah Mujahid, a cikin wani rubutu a dandalin "X", ya ce hare-haren kan lardunan biyu da ke kan iyaka da Pakistan sun kuma haifar da lalata gidaje uku.
A nata ɓangare, Pakistan, ranar Alhamis, ta tabbatar da gudanar da hare-haren "da aka tsara kuma aka nazarta" kan Afghanistan, wadda Islamabad ke zarginta da ba da mafaka ga masu dauke makamai da ke amfani da ƙasarta wajen tsara hare-hare kan Pakistan.
Ma'aikatar yada labarai ta Pakistan, ta dandalin "X", ta ce "bisa ingantattun bayanan leƙen asiri, an gudanar da ayyukan kai hari daidai kuma na musamman kan sansanoni da wuraren ɓoye na 'yan ta'adda a wurare biyu cikin Afghanistan."
Ma'aikatar ta ƙara da cewa wuraren da aka kai wa hari na ƙungiyoyi biyu ne da take kiransu "Fitnat al-Khawarij" da "Fitnat al-Hind," da ƙungiyoyin da ke ƙawance da su.
Amma Menene Tushen Rikicin Da Ake Ciki?
Hare-haren suna zuwa ne a cikin tsarin tashin hankali mai ƙaruwa tsakanin ƙasashen biyu, bisa tushen zargin Islamabad ga hukumomin Afghanistan da ba da mafaka ga ƙungiyoyin makamai da ke kai hare-hare cikin Pakistan, a gaba gare su ƙungiyar "Taliban Pakistan."
Tushen sabanin ya fara ne daga tsohon rikicin iyaka kan "Layin Durand," yayin da tashin hankalin da ake ciki ya ɗauki tarin ayyukan soji a watan Oktoba 2025, bayan hare-haren Pakistan kan Afghanistan da martanin Afghanistan a kansu. Fadace-fadacen sun sake farfadowa da ƙarfi a watan Fabrairu 2026.
Bayan kusan watanni uku na ɗan kwanciyar hankali, tashin hankalin ya sake farfadowa a ranar 24 ga Satumba, inda Islamabad ta kai hare-hare da ta ce sun shafi wuraren da ke da alaƙa da hare-haren jiragen marasa matuƙa, a lokacin da Kabul ta bayyana mutuwar fararen hula huɗu. Hakan ya biyo bayan fadace-fadacen iyaka, har zuwa hare-haren ƙarshe kan Helmand da Kunar.
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