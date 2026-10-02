Sardar Qa'ani: Sabbin Tsatson Hizbullah Suna Kai Farmaki Kan Sahayoniyawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sardar Ismail Qa'ani a taron cika shekaru biyu da shahadar shugabannin fagen gwagwarmayar Lebanon, ya bayyana: shahidin jagoran juyin juya hali a sallar Juma'a ta Nasr, mako ɗaya bayan shahadar Sayyid Hassan Nasrallah, ya nanata cewa haɗin kan musulmi yana haifar da darajarsu kuma da albarkar hikimar Allah, yana samar da tushen cimma manufofinsu.
Kwamandan Rundunar Al-Quds ta Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ya bayyana: shahidin jagoran juyin juya hali ya ce kowace al'umma dole ta yi takatsantsan a gaban mamayar da maƙiyi yayi kan wasu al'ummomi kuma ta tallafawa al'ummomin da ake zalunta; domin idan maƙiyi ya yi nasara a wani wuri, zai je wuri na gaba ne.
Sardar Qa'ani ya ce: dole mu ƙarfafa tungar kare kai, neman 'yancin kai da daraja tun daga Afghanistan har Yemen da daga Iran har Gaza da Lebanon a duk faɗin duniyar.
Kwamandan Rundunar Al-Quds ta Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ya nanata: a yau da albarkar jinin shahidai kamar Sayyid Hassan Nasrallah da Sayyid Hashim Safi al-Din, haɗin kan al'ummomin musulunci yana ƙarfafuwa kuma ƙungiyoyin rarrabuwa, suna shan kashi fiye da da.
An Kori Amurka Daga Iraki Duk Da Duk Kayan Aikinta Kuma Ta Sha Kashin Kunya A Gaban Iran
Kwamandan Rundunar Al-Quds ta Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ya bayyana: Taron cika shekaru biyu da shahadar shugabannin fagen gwagwaarmaya na Lebanon yana gudana ne a lokacin da Amurkawa duk da tarin kayan aikinsu da tanadinsu, an kore su daga Iraki kuma al'ummar wannan ƙasar da albarkar gwagwarmaya na al'ummar Iraki da jaruman gwagwarmaya suna murna da wannan nasara.
Sardar Qa'ani ya ce: ko da yake yanayi yana da wahala, amma da ikon Allah, yunkurin gwagwarmaya yana gaba.
Kwamandan Rundunar Al-Quds ta Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ya ƙara da cewa: a yau muna ganin haɗin kan fagen gwagwarmaya kuma kowane ɓangare nasa da hikima da matakan da aka lissafa, yana ba maƙiyi mamaki.
Sardar Qa'ani ya bayyana: Amurkawa suna tunanin za su iya tilasta wa Iran mika wuya cikin kwanaki 4 ko aƙalla makonni 2, amma sun fuskanci yanayi da ya bambanta gaba ɗaya da lissafinsu.
Iraki Ta Hanyar Haɗin Kai Tsakanin Gwamnati Da Gwagwarmaya, Zata Share Ragowar Tasirin Kasancewar Amurka
Kwamandan Rundunar Al-Quds ta Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ya nanata: Iraki, a yau ta kori Amurka kuma in Allah ya so da haɗin kai tsakanin gwamnati, sassan ƙasar daban-daban da 'ya'yan gwagwarmaya, za ta ci gaba da makomarta a lafiya, ƙarfi da mulki mafi yawa.
Sardar Qa'ani ya ce: ragowar tasirin kasancewar Amurka a wasu fannoni ma dole a share su kuma ana iya ganin alamunsa a yau.
Kwamandan Rundunar Al-Quds ta Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ya bayyana: Amurka tana ƙoƙarin ta gabatar da batutuwa na gefe, ciki har da tashin jirage, ta rage muhimmancin korar ta daga Iraki ga ra'ayin jama'ar duniya.
Sardar Qa'ani ya bayyana: 'ya'yan gwagwarmaya a ɗaya daga cikin mahimman wurare na yankin, tare da yin tsayin daka, hikima da shiri suna nan a Iraki kuma suna ci gaba kan hanyarsu.
Amurka Da Gwamnatin Sahayoniya Sun Kai Hari Don Tilasta Wa Jamhuriyar Musulunci Ta Iran Mika Wuya, Amma Shirye-Shiryen Maƙiya Sun Ci Tura / Jamhuriyar Islama Ta Iran Ko A Kololuwar Yaƙi Ba Ta Manta Da Ƙawayenta Da Al'ummomin Da Ake Zalunta Ba
Kwamandan Rundunar Al-Quds ta Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ya ce: Jamhuriyar Musulunci ta Iran shekaru 47 tana fuskantar makirce-makirce da matakan daban-daban na Amurka da gwamnatin Sahayoniya yan ta’adda kuma lokacin da suka ga ba su samun sakamako daga masu shiga tsakani da hanyoyi daban-daban ba, sun kai hari kan Iran a tare.
Sardar Qa'ani ya bayyana: shirinsu shi ne su tilasta wa Jamhuriyar musulunci ta Iran mika wuya cikin kwanaki kaɗan, amma da ikon Allah da jagorancin Jagora Mai Girma, al'ummar Iran da ƙarfi da iko suka tsaya tsayin daka kuma shirye-shiryen maƙiya, ɗaya bayan ɗaya sun ci tura.
Kwamandan Rundunar Al-Quds ta Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ya ƙara da cewa: Jamhuriyar Musulunci ta Iran ko a kololuwar yaƙi ba ta manta da ƙawayenta da al'ummomin da ake zalunta waɗanda Amurka da gwamnatin Sahayoniya suka zalunta ba kuma har yau tana tare da su kuma bayan haka ma za ta tsaya tare da su.
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