Kamfanin Jiragen Sama Na Habasha Ya Amince Da Siyan Jiragen Dakon Kaya 10 Na Boeing

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Kamfanin Jiragen Sama na Habasha, ranar Laraba, ya sanya hannu kan wata yarjejeniya da kamfanin "Boeing" don siyan jiragen dakon kaya 10, a cikin shirinsa na faɗaɗa ƙarfinsa a fannin jigilar kaya ta sama.
Babban jami'in gudanarwa na kamfanin, Mesfin Tasew, a lokacin bikin sanya hannu a Addis Ababa, ya ce yarjejeniyar ta haɗa da jirage 8 nau'in "Boeing 777-8F" da jirage biyu nau'in "777F."
Ya ƙara da cewa darajar da aka bayyana ta jiragen bisa farashin da ke cikin tattuanwara "Boeing" ta kai kusan dala biliyan 5, amma ainihin farashin da aka amince da shi tsakanin ɓangarorin biyu ya kasance sirri. Yarjejeniyar ta kuma haɗa da haƙƙin Kamfanin Jiragen Sama na Habasha na siyan ƙarin jirage 8 nau'in "777-8F" a nan gaba.
Kamfanin a halin yanzu yana aiki da jiragen dakon kaya 12 nau'in "777F," tare da jiragen dakon kaya uku nau'in "Boeing 767" da jirage "737" huɗu da aka mayar da su zuwa dakon kaya a kan hanyoyi matsakaita, a cikin tawagar jirage da ta zarce 140.
Yarjejeniyar tana zuwa ne a daidai lokacin da Kamfanin Jiragen Sama na Habasha ke shiga cikin tallafin kuɗin wani sabon aikin filin jirgin sama da kuɗinsa ya kai dala biliyan 12.5, wanda hukumomi ke cewa zai kasance mafi girma a Afirka, kuma za a buɗe matakinsa na farko a shekarar 2030.
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