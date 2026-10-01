Iran: An Kawar Da Wata Ƙungiyar Ta'addanci A Yankin Manzel Ab-E Zahedan + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ofishin Hulɗar Jama'a na Hedkwatar Al-Quds ta Sojin Ƙasa na Rundunar Kare Juyin Juya Hali: Da safiyar yau bisa ga rahoton jama'a da aka samu bayan tabbatar da ingantaccen bayanai, an gano wata ƙungiyar ta'addanci da ke da niyyar aiwatar da aikin ta'addanci a yankin kuma an kai mata farmaki.
Bisa ga haka a cikin matakin aiki na dakarun Hedkwatar Al-Quds ta Sojin Ƙasa na Rundunar, wanda a wannan harin an kashe ‘yan ta’addan 6 daga cikin 'yan ta'addan kuma ana ci gaba da aikin bibiyarsu.
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