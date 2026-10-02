Sojojin Yemen A Kudancin Taiz Sun Yanke Hanyoyin Kawo Dauki Ga Sojojin Hayar Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin Yemen jiya sun yi nasarar samun ci gaba mai yawa a fagen daban-daban na yankunan karkara na kudancin lardin Taiz. Abubuwan da ke faruwa da ke nuni da kusantar yaƙin a wannan lardin zuwa matakin karshe.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon a daidai wannan lokaci, faɗin rikice-rikicen a lardin Taiz ya yaɗu daga fagen kudu zuwa fagen yamma da arewa. Waɗannan artabu da ke faruwa suna zuwa ne a yanayin da sojojin Yemen suka sami iko kan kusan kashi 90 cikin 100 na fagen yankunan karkara na kudancin Taiz kuma sun mallaki manyan hanyoyin isar da kayan aiki tsakanin lardunan Taiz da Aden da kuma hanyoyin sadarwa tsakanin biranen "Al-Turbah" da Taiz. Al'amarin da ya kai ga kawanya da yanke sadarwar wuraren ƙungiyoyin hayar Saudiyya a waɗannan yankuna.
Wannan ci gaban da ya faro daga fagen kudancin Taiz zuwa yankin "Al-Mudaribah" a yammacin lardin Lahj, ya faru ne a daidai lokacin ja da baya da shan kashin ƙungiyoyin hayar Saudiyya a fagen "Jabal Habashi," "Al-Ma'afir" da "Al-Shamaytin." Sojojin Yemen sun kuma yi nasarar toshe hanyoyin tallafin soji daga wajen birnin Aden a mashigar "Naqil Hijat al-Abd" mai mahimmanci wadda ke haɗa Taiz da Aden.
Majiyoyin fagen daga a cikin tattaunawa da jaridar "Al-Akhbar" sun bayyana cewa waɗannan sojojin a yammacin jiya, bayan mummunan rikici, sun sami iko kan kasuwar "Al-Rabu'" a ƙasan mashigar Hijat al-Abd a mafi kudancin lardin Taiz. Waɗannan rikice-rikicen sun kai ga yanke babbar hanyar kayan aiki kuma sojojin da abin ya shafa sun tilasta amfani da wata hanyar madadin "Al-Duha."
Waɗannan majiyoyi sun kuma yi nuni da cewa jiragen yaƙi na Saudiyya a ƙoƙarin canza yanayin fagen daga, sun kai jerin hare-hare ta sama kan wannan yankin. Duk da haka, ɗaya daga cikin manyan gadoji da ke kan hanyar Hijat al-Abd ya fuskanci waɗannan hare-haren kuma sakamakon haka, an yanke hanyar sadarwa ta Taiz – Aden.
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