Hizbullah Iraki: Za Mu Kasance Tare Da Iran, Yemen Da Lebanon Har Zuwa Numfashin Ƙarshe

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Kata'ib Hizbullah ta Iraki a cikin wata sanarwa ta nanata cewa a ƙarƙashin matsin lamba na ciki da na ƙasa da ƙasa, ba za ta ja da baya daga matsayinta na goyon bayan al'ummar Iraki, Jamhuriyar Musulunci ta Iran, Batun Falasɗinu da 'yan'uwan da ke gwagwarmaya a Yemen da Lebanon ba.
Wannan ƙungiyar ta Iraki ta kuma ɗauki makamin gwagwarmaya a matsayin "na akida kuma ba a yin cinikayya akan su."
Sanarwar Kata'ib Hizbullah ta kuma zargi Al-Zaidi da amfani da hukumomin tsaro wajen tattara bayanai da isar da su ga Amurka daIsra'ila kuma ta ɗora alhakin duk wani hari kan hedkwatarta da sojojin gwagwarmaya da Hashdush-Sha'abi a kansa.
Sanarwar Kata'ib a ƙarshe, tare da sukar shigar firaminista cikin "killacewa kan Iran bisa buƙatar Amurka," ta roƙi mambobin tsarin daidaitawa da maimakon yin Allah-wadai ta kafofin watsa labarai, su ba shi umarni kai tsaye da ya dakatar da wannan tsari.
A wannan fanni Haj Abu Mujahid Al-Asaf, jami'in tsaro na gwagwarmayar musulunci, Kata'ib Hizbullah ya bayyana: muna ɗaurawa firaminista Ali Al-Zaidi da cikakken alhakin duk wani hari da zai shafi hedkwatar gwagwarmaya ko duk wata hedkwata ta rundunar sojojin Hashdush-Sha'abi.
Wannan jami'in ya ce: ƙaunatattun mambobin tsarin daidaitawa, ba su buƙatar nema ko nuna mamaki ko yin Allah-wadai a kafofin watsa labarai kan shigar Ali Al-Falih Al-Zaidi, firaministan Iraki cikin killacewar Jamhuriyar musulunci ba. Ya isa su sanar da mai alhakin gudanarwa rashin gamsuwarsu kan killacewa kan Iran bisa umarnin Amurka kuma zai aiwatar da umarninku (da godiya) (kuma babu hanyar gujewa daga umarnin.
Kata'ib Hizbullah ta Iraki ta bayyana: babu wani matsin lamba na ƙasa da ƙasa ko na cikin gida da zai hana mu kare muradun al'ummarmu da kayar da maƙiyansu a ciki da wajen ƙasar.
Wannan jami'in gwagwarmayar na Iraki ya nanata: za mu tunkari duk wani shiri da aka tsara kan al'ummarmu da ƙarfi, komai girman ƙalubalen ko girman sadaukarwa. Babu wani matsin lamba da zai hana mu kare Jamhuriyar musulunci ta Iran da hana maƙiyanta ware ta.
Bisa ga rahoton Al-Mayadeen, jami'in tsaro na Kata'ib Hizbullah ta Iraki ya bayyana: za mu kare ainihin manufofin al'umma, a gaba gare su batun Falasɗinu, kuma za mu kasance tare da 'yan'uwanmu a Yemen da Lebanon har zuwa numfashin ƙarshe.
Wannan jami'in game da makamin gwagwarmaya ya ce: makamin gwagwarmaya, batu ne da ya shafi akida, ɗabi'a da ƙa'idoji. Ba za mu yi sulhu a kansa ba kuma maƙiyi ba zai sami wani rangwama daga gare mu ba, ko da an yayyanka mu gunduwa-gunduwa.
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