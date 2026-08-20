Al-Zaidi: Gwamnati Za Ta Ci Gaba Da Gabatar Da Dokar Hashdush-Sha'abi Don Amincewa Da Ita

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ofishin yaɗa labarai na Firayim Ministan ya ambata a cikin wata sanarwa cewa al-Zaidi " a yau ya karɓi bakuncin shugaban ƙungiyar Badr na majalisa, Humam Ali Mahdi al-Tamimi, da membobin ƙungiyar."
Sanarwar ta kara da cewa "ganawar ta tattauna yanayin gaba ɗaya na ƙasar, ta fannin siyasa, tattalin arziki, da tsaro, da ƙoƙarin gwamnati wajen aiwatar da shirye-shiryenta na gyara da ci gaba."
Al-Zaidi ya nanata "muhimmiyar rawar da ikon zartarwa ke takawa a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma bibiyar masu cin hanci," yana mai bayyana cewa "shirin gwamnati ya dogara ne akan gina ƙasa mai dogaro da tattalin arziki mai ƙarfi," kuma ya nanata muhimmancin samar da mafita ga matsaloli da sabuwar hangen nesa da ƙirƙira, ba tare da jinkirta su ba.
Al-Zaidi ya bayyana cewa "Cibiyar Hashdush-Sha'abi tana da kulawa da goyon bayan gwamnati wadda za ta ci gaba da gabatar da dokar Hashdush-Sha'abi don amincewa da ita, a matsayinta na wani ɓangare na ƙungiyoyi da nau'o'in sojojin ƙasa."
A nasu bangaren, 'yan majalisa sun nanata cikakken goyon bayansu ga gwamnati a dukkan matakanta da ayyukanta na gyara, musamman a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma tsara makamai bisa ga hanyoyin tsarin mulki.
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