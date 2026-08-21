Shekaru Shida Mafi Tsanani Da Wahala Na Imamci A Shi'a Yadda Imam Al-Askari (As) Ya Kare Shi'a Daga Karkata?

Kamfanin Dillancin Labarai Na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – : Ranar tunawa da shahadar Imam Hassan Al-Askari (AS), ranar tunatarwa ce ga ɗan gajeren lokaci amma mai haɗari na Imamancin Imam na sha ɗaya na Shi'a; zamanin da matsin lamba da killacewar gwamnatin Abbasiyawa suka kai kololuwa, Wanda Imam (AS) a gefe guda yana fuskantar matsanancin takunkumi na tsaro da zamantakewa, a gefe guda kuma yana fuskantar ƙungiyoyin da suka karkace da shakku a cikin al'ummar Shi'a. Duk da haka, shekaru shida na Imamcin sa ba suna cike da labarin wahala da killacewa kaɗai ba ne; a'a, haske ne cikin kwarewar gudanarwa, kare makarantar Ahlul-Bayt (AS), shiryar da 'yan Shi'a, da kuma fuskantar karkatawar tunani da akida.
Duk da muhimmancin wannan lokaci, rayuwa da sirar Imam Hasan Al-Askari (AS) ba a ba su kulawa sosai ba idan aka kwatanta da sauran Imamai (AS); batun Hujjatul-Islam Wal-Muslimin Muhammad Jawad Marwaji Tabasi, malamin makarantar hauza, ya nanata a kai. Shi a cikin wata hira daki-daki da kamfanin dillancin labarai na Ahlul-Bayt (AS) - ABNA - yayin da yake nazarin yanayin siyasa da zamantakewa na zamanin Imam Al-Askari (AS), ya yi magana game da Yadda Imam ya fuskanci ƙungiyoyi kamar Sufiyya, Waqifa, da Mufawwida, da ƙoƙarin halifofin Abbasiyawa na kawar da Imam, da kuma matakan da ya ɗauka don kare rayukan 'yan Shi'a da kuma shirya fage don Imamcin Imamuz -Zaman (AS); labarin shekaru shida na Imamcin da ke nuna yadda Imam Hassan Al-Askari (AS) ya kare iyakokin akida da makomar wannan makaranta a ɗaya daga cikin lokaci mafi rikitarwa a tarihin Shi'a.
Tabasi a farkon jawabinsa, yayin da yake nuni ga ƙarancin kulawa ga rayuwar Imam Hssan Al-Askari (AS), ya ce ɗaya daga cikin dalilan wannan ƙarancin kulawa shine dacewar shahadarsa da farkon Imamcin Imamuz-Zaman (AS). Ya kara da cewa kimanin shekaru 35 da suka gabata a cikin gabatarwar wani littafi mai suna "Hayatul-Imamil-Askari," ya yi magana game da dalilin da ya sa ba a ba wa rayuwar wannan Imam mai girma kulawa sosai ba.
Tabasi ya tuna da abin da ya faru da Marhum Ayatullah Imami Kashani, kuma ya ce shi ma ya yi mamakin ƙarancin madogara ga game da Imam Al-Hadi (AS) da Imam Hasan Al-Askari (AS). Hujjatul-Islam Tabasi ya kuma yi nuni ga wani abin tunawa da Marhum Ayatullah Sharif al-Qurashi, wanda bayan ya ga littattafan da ya rubuta game da Ahlul-Bayt (AS), ya ce wa wannan marubuci kuma malamin makarantar hauza: Ya haramta a kanka ka shiga wani abu banda batutuwan Ahlul-Bayt da Imamai (AS)!
Wannan malamin makarantar hauza, yayin da yake nuni ga cewa Imam Hasan Al-Askari (AS) tun daga shekaru 22 aka san shi a matsayin Imam, kuma ya shafe shekaru shida na Imamcinsa a cikin mafi wahalar yanayi, ya ce: Imam kafin waɗannan shekarun, ba a san shi ga yawancin mutane ba, kaɗan ne suka san cewa shi ɗan Imam Al-Hadi (AS) ne. Lokacin da ɗan'uwansa, Sayyid Muhammad, ya rasu a shekara ta 252 bayan hijira, kuma Imam Hasan Al-Askari (AS) ya halarci gawarsa, 'yan Shi’a da yawa sun yi mamakin ganinsa, kuma ba su gane shi ba. Wannan shi kansa shaida ce bayyananna cewa Imam Al-Hadi (AS) ya kare ɗansa daga makircin maƙiya da dabara cikin tsaro.
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