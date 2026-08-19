Reuters: Sabon Shugaban Mossad Ya Tuntubi Ministan Harkokin Wajen Siriya A Ranar 14 Agusta

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kamfanin dillancin labaran"Reuters" ya nakalto majiyoyi yana cewa, wata tuntubar sadarwa ta Siriya da Isra'ila ta faru a ranar 14 ga watan Agusta na wannan shekara.
A cikin bayaninta, sabon shugaban Mossad na Isra'ila, Roman Gofman, ya tuntubi da ministan harkokin wajen Siriya, As'ad al-Shaibani, wanda ya tattauna game da shigar sojojin Turkiyya a Siriya.
Majiyoyin sun ambata cewa wannan kiran shine na farko tsakanin al-Shaibani da Gofman tun lokacin da ya hau mukaminsa a watan Yuni.
Ranar Talata, shugaban gwamnatin mamaya, Benjamin Netanyahu, ya ce Siriya "ta yi watsi da gargadin Isra'ila game da shigar sojojin Turkiyya a wani sansanin sojin sama kusa da Aleppo."
Wannan ya biyo bayan sa'o'i kadan da Isra'ila ta kai hari a ƙasar, inda hare-haren Isra'ila 8 suka kai hari, da safiyar Talata, a titin jirgin saman soji na Abu al-Duhur a gabashin Idlib, kamar yadda gidan talabijin na Siriya ya ruwaito.
Dangane da hare-haren Isra'ila masu ci gaba a Siriya, Cibiyar sa ido ta kare haƙƙin ɗan'adam ta Siriya ta rubuta kusan kutsawa da motsin soji na Isra'ila 28 a lardunan Dara'a da Quneitra a cikin kwanaki 10 na farkon watan Agusta na wannan shekara.
A cewar cibiyar, waɗannan motsin sun haɗa da binciken gidaje, da kama wasu samari na sa'o'i kafin a sake su, tare da ayyukan noma da share dazuzzuka da kuma hanyoyi a yankunan kan iyaka.
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