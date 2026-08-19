Iran: Ta Yi Sabbin Naɗi Da Garambawul A Ɓangaren Shari'a

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mataimakin farko na bangaren Shari'a ya ce: An nada tare da sauya manyan jagorori 9 na a ma'aikatar Shari'a da sabbin umarni a mukamai daban-daban; canje-canjen da aka yi da manufar ƙarfafa gudanarwa da kuma amfani da damar shugabanni masu kwarewa a sassa daban-daban na wannan ma'aikatar.
Hujjatul Islam Wal Muslimeen Hamza Khalili, mataimakin farko na ma'aikatar Shari'a, a wani taro da manema labarai, ya bayyana cewa: An sanar da waɗannan nade-nade ta hanyar umarni daban-daban daga shugaban bangaren Shari'a.
Ya kara da cewa: Baya ga wannan, a larduna 14 kuma za mu sami canje-canjen shugabannin kotunan, kuma a larduna canje-canjen za su kasance fiye da abin da ake tsammani.
Dangane da wannan rahoto, sabbin manyan jami'an shari'a da aka naɗa sune kamar haka:
Heydar Asiyabi - Shugaban Kotun Lardin Golestan a matsayin Shugaban Hukumar Kurkuku da Ayyukan Tsaro da Gyara na Ƙasar
Nasir Atabati - Shugaban Kotun Lardin Azarbaijan ta Yamma a matsayin Shugaban Kotun Lardin Tehran
Asghar Jahangir - Mataimakin zamantakewa da kiyaye aikata laifuka na ma'aikatar Shari'a a matsayin Shugaban Hukumar Bincike ta Ƙasa
Ali Danesh-Ara - Mataimakin kariya da bayanai na ma'aikatar Shari'a a matsayin Shugaban Cibiyar Kariya da Bayanai
Nourullah Sultani - a matsayin Mataimakin Shari'a na ma'aikatar Shari'a
Amiri Isfahani - Mataimakin babban mai shigar da kara na Ƙasar a matsayin Mataimakin zamantakewa da kiyaye aikata laifuka
- Hujjatul Islam Wal Muslimeen Sayyid Mohsen Musawi - a matsayin Shugaban Cibiyar Magance Rikici
Sayyid Ali Kazimi - Shugaban Cibiyar Bincike ta ma'aikatar Shari'a tare da ci gaba da mukaminsa a matsayin Mai magana da yawun ma'aikatar Shari'a
Zabihullah Khodayian Shugaban Hukumar Bincike ta Ƙasa a matsayin Shugaban Ofishin Shugabancin ma'aikatar Shari'a
Ya kamata a lura cewa canjin shugaban Kotun Koli za a sanar da shi bayan nazarin shawarwarin alkalai na Kotun Koli bisa ga sashi na 142, haka nan kuma shugaban ofishin shari'a na alkalai za a bayyana shi a cikin wannan makon.
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